Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в "откатах".

"Я бы хотел узнать, какие там "откаты" были. Кто потратил бы столько денег... Там мошенничество, ужас. Сотни миллионов долларов тратились на всякого рода группы, которые не заслужили каких-либо денег. Я бы сказал, люди, которые получили эти деньги, они откатывали людям из правительства, которые их выписывали? Для меня – очень коррумпированная организация. Реальный вопрос: сколько на "откатах" было?" – заявил президент США.

Ранее сообщалось, что USAID ликвидируют и вольют в Госдепартамент.

Накануне в Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID. Перед этим Дональд Трамп объявил о запланированных отставках в руководстве USAID и заявил, что этим агентством "управляет кучка радикалов-сумасшедших".

Как сообщалось, это агентство финансировало в Украине более ста организаций, в том числе СМИ, на общую сумму в 7 миллиардов долларов; а также спонсировало программы по энергетике, медицине и гендерной инклюзивности.

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