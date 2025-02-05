В США демократы устроили акцию протеста против миллиардера Илона Маска, который, по их мнению, "захватывает власть". На нее вышли представители партии в Конгрессе.

Видео акции появилось в телеграм-каналах.

"Никто не избирал Илона Маска. Именно так! Ни один демократ в Америке не голосовал за Илона Маска. Ни один! Ни один республиканец в Америке не голосовал за Илона Маска. Ни один независимый в Америке не голосовал за Илона Маска. Ни один либертарианец в Америке не проголосовал за Илона Маска. Черт. Ни один вегетарианец в Америке не проголосовал за Илона Маска. И все же Илон Маск захватывает власть, которая принадлежит американскому народу. Мы здесь, чтобы дать ему отпор!" – заявила сенатор США Элизабет Уоррен.

Напомним, Маск поддерживал демократов вплоть до выборов 2020 года, но изменил позицию после того, как его сын в 2022 году сменил пол.

В прошлом году западные издания писали, что Илон Маск начинает напрягать некоторых людей в окружении избранного президента Дональда Трампа, потому что ведет себя, "будто он сопрезидент".

Также сообщалось, что Маск напрямую влияет на кадровые решения и стратегию Трампа.