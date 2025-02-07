Американский миллиардер Илон Маск предложил Казахстану помощь в сокращении государственного бюджета.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, сообщает КазТАГ.

По словам политика, бизнесмен вышел на связь с властями Астаны с идеей сделать такую же работу, которую он сейчас выполняет в администрации президента США Дональда Трампа.

"Не буду скрывать, на меня вышел с идеей провести такую же работу, которую сейчас проводит в администрации Трампа, господин Илон Маск. Там есть у него департамент оптимизации. Он предложил свои услуги, сказал, что у него есть идея. Я его пригласил, говорю: "Приходи, давай поработаем вместе, создадим рабочую группу, если увидишь какие-то вещи, где можно сокращать", - приводит слова Жумангарина казахское СМИ.

Однако позже заявление политика назвали недоразумением.

"Вчера вице-премьер, отвечая на вопрос о сокращении бюджетных расходов, говорил об идее Илона Маска, которую ему предложил другой человек. Это был брифинг, прямая речь, поэтому возникло недоразумение. Некоторые журналисты, кто был на брифинге, сразу уточнили у меня и у спикера после брифинга, о ком шла речь. Да, этот человек был Рахим Ошакбаев", - сказали в пресс-службе Жумангарина редакции КазТАГ.

Ранее мы не раз сообщали, что Маск активно вмешивается во внутренние дела других стран. Так, он публично поддержал ультраправую партию "Альтернатива для Германии", назвав ее "последней искрой надежды".

Во Франции бывший министр Тьерри Бретон обвинил Маска в "иностранном вмешательстве" после его высказываний о политике Германии.