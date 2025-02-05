Президент Украины Владимир Зеленский ответил американскому журналисту Такеру Карлсону, который назвал его "диктатором".

Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Такеру нужно перестать работать на Путина и прекратить вылизывать ему задницу, если честно", – заявил украинский президент.

Ранее Карлсон заявил, что у него нет причин злиться на главу РФ Владимира Путина, и назвал Украину "источником безумия".

"Украина – это источник безумия. Они сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое", - сказал бывший ведущий Fox News.

Напомним, в прошлом году Такер Карлсон впервые прилетел в Москву, где взял интервью у Владимира Путина.

Мы подробно писали в отдельном материале, что и зачем сказал Путин в интервью Такеру Карлсону. Большинство тезисов, озвученных Путиным, им заявлялись уже неоднократно. Новым было лишь то, что говорил он их не в эфире российского ТВ, а в интервью американскому журналисту.

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