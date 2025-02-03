На фоне обсуждений о возможном урегулировании российско-украиснкого конфликта при активном участии президента США Дональда Трампа поступили новые заявления Москвы о возможности переговоров с Киевом.

Позицию руководства РФ озвучил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Чиновник снова заявил о необходимости отменить указ президента Владимира Зеленского на запрет переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. По словам спикера, без этогоо "преждевременно" даже обсуждать возможный состав участников переговоров.

Кроме этого Москва требует проведения Киевом президентских выборов, так как считает Зеленского "нелегитимным".

"Тема выборов в Украине важна для проведения будущих переговоров. Полномочия Зеленского де-юре закончены, этот факт никто не может оспорить", – заявил представитель Кремля.

Комментируя заявления Трампа о том, что Вашингтон уже ведёт переговоры с Москвой, Песков сказал, что "по всей видимости, контакты планируются", но до текущего момента никаких обсуждений с администрацией Белого дома у Кремля не было.

Напомним, по данным Reuters, после достижения прекращения огня у Трампа хотят чтобы в Украине до конца года состоялись выборы, после чего уже новая власть в Киеве сможет заключить с Москвой долгосрочное мирное соглашение.

Ранее Зеленский заявил, что "говорить об Украине без участия Банковой – опасно для всех".