Вокруг закупок для нужд украинской армии разгорается острый скандал.

Речь идет об Агентстве оборонных закупок (АОЗ), которое приобретает военную технику и боеприпасы у украинских и зарубежных производителей.

На прошлой неделе министр обороны Умеров заявил, что контракт с прежним руководителем АОЗ Мариной Безруковой не будет продлен, а руководить агентством будет глава другого агентства при Минобороны Государственного оператора тыла (ГОТ) Арсен Жумадилов. ГОТ закупает продовольствие для армии. Оба агентства были созданы для снабжения армии, забрав функции соответствующих подразделений министерства.

Решение Умерова вызвало поток критики со стороны ориентированных на западные структуры и Демпартию США грантовых организаций, которые Безрукову поддерживали. Министра призвали уйти в отставку, обвиняя в том, что он нарушил процедуру увольнения/назначения главы АОЗ, что, по их мнению, несет угрозу для выстроенной при поддержке Запада "независимой" системы закупок.

Грантовый "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина уже подал заявление против Умерова в НАБУ и по нему открыли уголовное производство.

Со своей стороны Умеров обвиняет прежнее руководство АОЗ в провале закупок для армии. Также, очевидно, что действует он не по своей инициативе, а с ведома и по поручению Офиса президента, где этот процесс, как считается, курирует лично глава ОП Андрей Ермак.

На первый взгляд речь идет о банальной "схватке за потоки" - бюджет, который осваивает Агентство составляет 7 млрд долларов.

Однако, на самом деле, конфликт имеет и более глобальный смысл с точки зрения как внутриполитических раскладов, так и отношений Украины с США.

Как мы уже писали, после прихода к власти Трампа, в Украине многие ожидают резкого снижения влияния грантовых активистов на внутреннюю политику, которое они имели при Байдене. Большинство из них, как писалось выше, связано с Демпартией США и ее спонсорами (в частности, с Соросом), с которыми у новой республиканской администрации отношения напряженные.

В этом смысле ситуация с АОЗ является важным тестом для проверки верности данной теории. Вступится или нет Вашингтон сейчас за прежнее руководство Агентства и поддерживающих его активистов? При Байдене такого вопроса, естественно, не стояло бы. Если б тогда Умеров предпринял подобные действия, то реакция американских властей была бы быстрой и жесткой. Сейчас же, хоть и есть уже заявление послов "большой семерки" об обеспокоенности ситуацией с АОЗ, заявления непосредственно Госдепа США пока нет. И нет пока признаков, что и украинские власти хотят "откатить" ситуацию назад. Судя по всему, они выжидают - будет ли реакция от Трампа. И если нет, то на протесты активистов они внимания не обратят.

Грантовые организации после 2014 года получили серьезное влияние на многие процессы в Украине, используя поддержку со стороны властей США и других западных стран. По сути, они стали параллельным официальным властям каналом коммуникаций с Западом, из-за чего с Банковой у них были напряженные отношения как с Порошенко, так и с Зеленским.

Теперь, после прихода Трампа, ОП, вероятно, хочет это "двоевластие" ликвидировать, выбрав для "пробы пера" АОЗ.

Проблемы у грантовых структур, впрочем, уже начались и на другом направлении: Агентство США по международному развитию (USAID) в Украине приостановило на три месяца выплаты по распоряжению Госдепа. И сами активисты признают, что это по ним сильный удар (в частности, они заявляют, что до 90% всех медиа в Украине финансировалось за счет американских грантов).

При этом, судя по всему, власть собирается использовать и эту ситуацию в свою пользу - Зеленский уже заявил, что поручил правительству подать предложения по каким организациям имеет смысл заменить зарубежную грантовую помощь на поддержку из украинского госбюджета. Понятно, что если это произойдет, то грантовые структуры и их активисты станут полностью зависимы от властей.

О том как будут развиваться события читайте в статье "Страны".

В атаку повел Шабунин

В конце прошлой неделе министр обороны отказался продлить контракт с предыдущим руководителем АОЗ Мариной Безруковой, несмотря на то, что наблюдательный совет при агентстве ее поддержал. Министр в своем посте в Facebook обвинил Безрукову в провале работы и создании вокруг себя "медийного шума".

"Единственный критерий, который Министерство обороны ставит перед Агентством оборонных закупок - своевременно и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением. К сожалению, за последние полгоду вместе своевременного оьбеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "сливы" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездеятельности и невыполнения КРІ (англ. key performance indicators или ключевые показатели эффективности - Ред.) подчиненным предприятием МОУ. Закупки оружия, которые должны быть закрытыми во время военного положения и полномасштабной войны с РФ, почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соизмеримыми с пиаром в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали. Поэтому я принял решение отстранить всех, кто провалил эту работу", - заявил Умеров.

Кроме того, он обратился к Кабмину с просьбой уволить своего заместителя Дмитрия Клименкова (в прошлом первый замглавы фонда Госимущества Украины). Кроме того, ведомство отзывает двух представителей государства в набсовете АОЗ, так как они "проигнорировали рекомендации органа управления (то есть Минобороны). Речь идет о экс-замминистра обороны Юрие Джигире и известном волонтере, директоре фонда "Вернись живым" Тарасе Чмуте.

"Перезапуск набсовета произойдет в ближайшее время", - сказал Умеров.

Кроме того, он заявил, что теперь АОЗ будет возглавлять глава Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов. "В этом году АОЗ и ГОТ имели одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое только создавало медийный шум", - заявляет министр.

Глава парламентской фракции "Голоса" Александра Устинова, которая в свое время конкурировала с Безруковой за место руководителя в АОЗ, также заявляет, что работа в агентстве поставлена плохо. По ее словам, "десятки миллиардов гривен висят по несколько месяцев" на счетах АОЗ, при этом предложения от торговцев оружием "где-то теряются", а "закупки происходят через третьи-четвертые руки", то есть через компании-прокладки, с которыми Безрукова обещала бороться. А зарплаты у сотрудников агентства выше рыночных. Например, глава АОЗ Безрукова за ноябрь получила 400 тыс грн. Располагается агентство в престижном бизнес-центре, владеет целым автопарком из престижных машин. Но результаты работы не впечатляют.

"Как ни досадно это признавать, но Агентство в нынешнем руководящем составе не может справиться с задачей, возложенной на него. Вместо контрактов — постоянные скандалы и слив информации, названий компаний, которые часто связаны с иностранными спецслужбами и тянут нам то, что не должны были бы. Весь мир узнает из якобы закрытой информации цены, по которым мы покупаем и у кого. Это недопустимо в военное время, потому что это ничем, кроме как подыгрыванием врагу, назвать нельзя", - написала в открытом письме Устинова.

Безрукова в интервью "Громадскому" заявила, что, напротив, ей удалось избавиться от многих посредников, и "это очень хорошо повлияло на цены". Факты зависания средств на счетах АОЗ она подтверждает, объясняя их тем, что по требованиям военных постоянно меняется перечень закупаемого оружия, а значит, нужно перебронировать средства под новые контракты, согласовывать их с параллельными госструктурами, на что уходит много времени. Но нужды фронта АОЗ, по словам Безруковой, в любом случае покрывает.

Обвинения же в свой адрес она объясняет борьбой за право распоряжаться ежегодным огромным бюджетом агентства.

"Бюджет АОЗ на закупки (в 2024-м) — 300 млрд грн (это более 7 млрд долл. - Ред.), и это большой ресурс, который можно превратить в политическое влияние", - заявила Безрукова. Примерно такой же объем финансирования АОЗ запланирован и на 2025 год.

Антикоррупционеры же делают упор на незаконности, по их мнению, действий главы Минобороны, который уволил Безрукову вопреки решению Набсвета продлить с ней контракт.

Правда, ранее правительство уже изменило уставы АОЗ и ГОТ и ряда других стратегических предприятий, прописав возможность для министра "в случае выявления явных или потенциальных угроз нацбезопасности", прекращать полномочия одних руководящих работников и назначать других. Именно на основании этой нормы Умеров и снял Безрукову, проигнорировав мнение набсовета.

Грантовые организации считают, что, тем самым, было нарушено обязательство перед западными союзниками.

Кроме того, ЦПК обратился с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро Украины о совершении Умеровым преступление. НАБУ открыло производство по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Сама Безрукова заявила Forbes Украина, что не покинет свою должность, так как не видит юридических оснований для своего увольнения.

По словам Жумадилова, он будет только врио главы АОЗ, при том что в Едином государственном реестре он уже фигурирует как полноценный руководитель агентства.

"Об объединении речь не идет, такая идея пока не обсуждается. Речь идет о совмещении двух должностей - это предусмотрено нашим законодательством", - сказал он "Суспильному".

Тем временем, к антиумеровской кампании подключаются парламентарии.

Руководитель "антикоррупционного" комитета Верховной Рады Анастасия Радина ("Слуга народа", ранее работала в ЦПК Шабунина) охарактеризовала события вокруг АОЗ как "разрушение реформы оборонных закупок" и "ручное вмешательство в закупочные процессы".

Что касается реакции Запада, то она не такая уж и мощная, какой наверняка была бы при Байдене.

Есть лишь заявления послов G7 с призывом "оперативно разрешить" конфликт вокруг АОЗ и "сосредоточиться на продолжении оборонных закупок". "Соблюдение принципов надлежащего управления и рекомендаций НАТО важно для сохранения доверия общественности и международных партнеров", - говорится в заявлении послов, распространенном через X. Аналогичное заявление выпустило и представительство НАТО в Украине.

Также вышло ряд статей в западных СМИ (включая "Нью-Йорк Таймс") с критикой действий Умерова.

Реакции официальных американских властей пока нет.

Значение "битвы за АОЗ"

Эксперты обращают внимание на то, что Офис президента никак не реагирует на возмущение активистов. И это указывает на то, что Умеров согласовывает свои действия с Банковой (в этом же, к слову, уверен и Шабунин заявляя, например, что Жумадилова в реестр как руководителя предприятий внес близкий к Ермаку нотариус).

В связи с этим политолог Андрей Золотарев полагает, что, "с высокой вероятностью Умеров сохранит министерский портфель, несмотря на таки против него грантовых организаций".

В любом случае, исход конфликта вокруг руководства АОЗ будет иметь большое значение для последующих событий в Украине.

Если новая администрация Трампа не вступится за активистов и уволенное руководство Агентства. И если Офис президента не отреагирует на призывы уволить Умерова, то это станет явным показателем того, что влияние грантовых организаций резко снизилось. И далее ОП может продолжить наступление на них и по другим направлениям.

"Влияние антикоррупционных активистов, следующих линии американских демократов, в Украине ослабевает. Их оттирают от ключевых позиций по управлению западными деньгами, воздействию на власть и ситуацию в стране. История с АОЗ - это показательный пример и, возможно, только начало сворачивания такого вида политического лоббизма в стране. Украину, и как остальной мир, затронуло общее ухудшение положения глобальных либеральных структур после прихода Трампа. Возможно, кто-то из политически активных грантовиков сохранится, найдя поддержку у олигархов и западноевропейцев. Но в целом их будет становиться все меньше в публичном поле", - комментирует положение политолог Руслан Бортник.

К слову, свою выгоду, похоже, в данной ситуации пытается получить и Зеленский, поставив активистов, которые ранее жили на американские гранты, под контроль ОП.

После того как Госдеп остановил их финансирование, Зеленский заявил, что власть может начать финансировать те проекты и НПО, которые сочтет критически важными. Курировать процесс будет замглавы ОП Алексей Кулеба (считается близким к Ермаку).

Хотя, безусловно, грантовые организации попытаются продолжить свою деятельность в прежнем формате, найдя опору у Западной Европы. В том числе, будет продолжаться давление с целью добиться восстановления прежнего руководства АОЗ и увольнения Умерова. Исход этой борьбы решит, во многом, реакция (или ее отсутствие) со стороны США и других стран Запада.