Уволенная Рустемом Умеровым глава Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марина Безрукова обвинила министра обороны Украины в "изнасиловании всех реформ" и отказалась покидать свой пост.

Об этом чиновница сказала в эфире "Суспильного".

"Для меня информация, обнародованная в посте (министра обороны Умерова – Ред.), была шокирующей и очень странной, поскольку выглядит это как попытка изнасиловать все реформы, которые были анонсированы и обещаны обществу", – заявила Безрукова.

Также она сказала, что считает "анонсирование нового руководителя" Агентства оборонных закупок давлением на наблюдательный совет.

Ранее набсовет АОЗ продлил контракт Безруковой, но позже Умеров заявил, что не станет этого делать. Новым главой Агентства Умеров назначил главу Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова. Тот уже сообщил, что приступает к работе.

Отметим, что руководство Агентства оборонных закупок постоянно поддерживали грантовые организации, близкие к западным структурам и Демпартии США, вроде Центра по борьбе с коррупцией Виталия Шабунина (он, к слову, резко осудил увольнение Безруковой).

Заместителем главы Агентства является ориентированный также на Демпартию США бывший глава НАБУ Артем Сытник.

"Страна" ранее уже писала, что смена власти в Вашингтоне может резко ослабить позиции в Украине группы лиц, связанных с грантовыми организациями и Демпартией США.