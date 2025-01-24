Агентство оборонных закупок возглавит глава "Государственного оператора тыла" Арсен Жумадилов.

Об этом сам Жумадилов сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Он добавил, что сохранит и нынешнюю должность.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Умеров отказался продлить контракт нынешней главы Агентства оборонных закупок Марины Безруковой.

Напомним, Жумадилов - крымский татарин, как и министр обороны Умеров. Гендиректором госпредприятия "Государственный оператор тыла" Жумадилов был назначен в ноябре 2023 года.

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