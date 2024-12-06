Партию в 150 тысяч мин отозвали, когда обнаружили брак в сотнях изделий. Глава Минстратегпрома Герман Сметанин заявил в Верховной Раде, что было 417 случаев неисправности мин.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

Отметим, что исполнителем поставок этих мин был именно Минстратегпром.

Напомним, что ВСУ получили сотни тысяч бракованных мин 82 и 120 мм. Военные с разных участков фронта рассказали журналистам, что им передали боеприпасы, которые не разрываются после выстрела, застревают в стволе миномета или падают просто рядом с ним. Минобороны ведет расследование.

Нардеп Гончаренко сообщал, что под угрозой срыва оказалась поставка боеприпасов на 45 млрд гривен.

По этому делу в Раду вызывали на доклад министра обороны Рустема Умерова, но он пока не пришел.

Ранее мы писали, что бывшему народному депутату и советнику экс-замминистра обороны сообщили о подозрении в мошенничестве на закупках военной формы. В 2022 году они способствовали заключению соглашения о поставках более миллиона комплектов одежды для украинских военных по завышенным ценам, украв на этом более 10 млн долл.