Семья народного депутата от "Слуги народа" Геннадия Касая, которая поставляла армии некачественные куртки по завышенным ценам, скупала элитную недвижимость в ОАЭ прямо во время войны.

Об этом сообщают украинские издания.

По данным журналистов, дочь и племянник Геннадия Касая в 2022-23 годах купили четыре квартиры в ЖК премиум-класса в Дубае за более чем миллион долларов.

В этот период семья нардепа попала в скандал с поставками из Турции курток для ВСУ. Куртки оказались плохого качества и закупались втридорога. Сам Касай отвергает свою причастность к закупкам.

Покупку своими родными недвижимости в ОАЭ Геннадий Касай прокомментировал кратко: они взрослые люди и покупают, что хотят. Происхождение средств он не объяснил.

Напомним, как сообщала пресса, заключенный контракт с турецкой фирмой осенью 2022 года предполагал, что куртки для ВСУ должны быть камуфляжными. Но на границе с Украиной они вдруг стали "зимними воздухозащитными" и подорожали в три раза. Всего компания ввезла в Украину из Турции 233 тысячи курток на 20 миллионов долларов и 202 тысячи брюк на 13 миллионов долларов.

Сначала в Минобороны заявили о своей непричастности к подозрительной закупке. В ведомстве заверили, что его подразделения не имеют отношения ни к закупкам формы, ни к определению потребности, поиску исполнителя, заключению договора и т.д.

Но затем в Минобороны признали "незначительные" недостатки формы, которая в итоге стала предметом уголовного расследования.