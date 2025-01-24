Министр обороны Украины Рустем Умеров отстранил чиновников, проваливших, по его словам, работу по закупке оружия для ВСУ.

Об этом сам министр сообщил на своей странице в Фейсбуке.

В частности, как заявил Умеров, он направит в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова. А контракт с директором Агентства оборонных закупок (АОЗ) Мариной Безруковой Минобороны не продлевает.

"К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "ливни" контрактов, "слив" информации, пиар бездействия и невыполнение КРИ подчиненным предприятием МОУ. Закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соразмерны пиару в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали", – объяснил Умеров.

Также он сообщил, что Министерство обороны отзывает двух представителей государства по Наблюдательному совету АОЗ, а его перезапуск состоится в ближайшее время.

Отметим, что АОЗ постоянно лоббировали грантовые организации, близкие к западным структурам и Демпартии США, вроде Центра по борьбе с коррупцией Шабунина.

Заместителем главы Агентства был бывший глава НАБУ Артем Сытник, которого также поддерживали грантовые активисты.

"Страна" ранее уже писала, что смена власти в Вашингтоне может резко ослабить позиции в Украине группы лиц, связанных с грантовыми организация и Демпартией США.