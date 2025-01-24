Умеров отстранил чиновников, которые провалили закупки оружия для украинской армии
Министр обороны Украины Рустем Умеров отстранил чиновников, проваливших, по его словам, работу по закупке оружия для ВСУ.
Об этом сам министр сообщил на своей странице в Фейсбуке.
В частности, как заявил Умеров, он направит в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова. А контракт с директором Агентства оборонных закупок (АОЗ) Мариной Безруковой Минобороны не продлевает.
"К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "ливни" контрактов, "слив" информации, пиар бездействия и невыполнение КРИ подчиненным предприятием МОУ. Закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соразмерны пиару в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали", – объяснил Умеров.
Также он сообщил, что Министерство обороны отзывает двух представителей государства по Наблюдательному совету АОЗ, а его перезапуск состоится в ближайшее время.
Отметим, что АОЗ постоянно лоббировали грантовые организации, близкие к западным структурам и Демпартии США, вроде Центра по борьбе с коррупцией Шабунина.
Заместителем главы Агентства был бывший глава НАБУ Артем Сытник, которого также поддерживали грантовые активисты.
"Страна" ранее уже писала, что смена власти в Вашингтоне может резко ослабить позиции в Украине группы лиц, связанных с грантовыми организация и Демпартией США.