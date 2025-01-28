Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело в отношении министра обороны Рустема Умерова по заявлению "Центра противодействия коррупции" (ЦПК).

Об этом сообщает сам ЦПК.

Официально Нацбюро открытия дела не подтверждало. Статус Умерова в нем неизвестен.

Не исключено, что речь идет о том, что НАБУ зарегистрировало уголовное производство по обращению Центра. Но это ещё не значит, что Умеров там станет подозреваемый или получит какой-либо иной процессуальный статус. Также это не значит, что дело вообще будет активно расследоваться.

Действующий на западные гранты ЦПК подал заявление из-за увольнения главы Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марины Безруковой. Они считают, что министр незаконно отказался продлевать контракт с ней еще на год, чем злоупотребил властью или служебным положением (ч.2 ст. 364 УКУ).

Умеров также уволил двоих членов набсовета, которые проголосовали за продление контракта с Безруковой.

Ранее набсовет АОЗ продлил контракт Безруковой, но позже Умеров заявил, что принял решение ее уволить из-за провалов в закупках оружия для армии. Новым главой Агентства Умеров назначил главу Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова. Тот уже сообщил, что приступает к работе.

Отметим, что руководство Агентства оборонных закупок поддерживали грантовые организации, близкие к Демпартии США, вроде Центра по борьбе с коррупцией Шабунина. Именно этот Центр, как видим, и подал заявление НАБУ против Умерова.

Заместителем главы Агентства является ориентированный также на Демпартию США бывший глава НАБУ Артем Сытник.

"Страна" ранее уже писала, что смена власти в Вашингтоне может резко ослабить позиции в Украине группы лиц, связанных с грантовыми организациями и Демпартией США.

В этом плане исход борьбы за руководство АОЗ будет показательным с точки зрения того, ослабли или нет после прихода к власти в США Трампа позиции в Украине ориентированных на Демпартию структур и активистов.