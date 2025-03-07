Возглавляемый Илоном Маском Департамент правительственной эффективности США уволил журналиста украинской службы "Голоса Америки" Остапа Ярыша. Он подтвердил прекращение сотрудничества с изданием в своем Фейсбуке.

"Быстро новости разлетаются. Так быстро, что мои родные и друзья узнали о них из медиа еще до того, как я успел им рассказать. Если коротко – да, мы с "Голосом Америки" прекратили сотрудничество. Сейчас дополнительных комментариев не буду давать, поэтому прошу не звонить по телефону и не писать мне по этому поводу. Обо всем напишу сам чуть позже", - отметил Ярыш.

Ранее газета The New York Times сообщала, что департамент кадров "Голоса Америки" проводит внутренние расследования в отношении тех журналистов, которые критиковали Дональда Трампа. 28 февраля в "длительный отпуск по уважительным причинам" на время расследования отправили одного из журналистов телеканала Стивена Германа из-за критики закрытия USIAD.

В начале февраля Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки", финансируемые из государственного бюджета.

Напомним, USAID выделяло деньги ведущим западным медиа, включая Associated Press и The New York Times.