Европа не понимает, почему президент США Дональд Трамп требует от нее тратить 5% ВВП на оборону, если он считает, что Россия не представляет для них угрозы.

Об этом заявили дипломаты агентству Associated Press.

На следующем саммите НАТО в июне, как ожидается, попытаются повысить требование к военному бюджету стран-членов Североатлантического альянса с минимальных 2% до более чем 3%. Продвигают эту идею, в первую очередь, американцы.

"Рубио находится в очень трудном положении. Трамп пытался убедить союзников, что переориентация США на Россию отвечает наилучшим интересам США и, предположительно, Европы, и в то же время сказать им, что необходимо удвоить расходы на оборону, чтобы справиться с угрозами, исходящими от России. Логический вопрос, который они зададут, - "зачем?" - говорит Джефф Ратке, президент Американо-германского института в Университете Джонса Хопкинса.

Напомним, что Европа задумалась о сокращении закупок оружия у США, чем недовольна администрация Трампа.

Тем временем Еврокомиссия представила план вооружения Евросоюза на 800 миллиардов евро.