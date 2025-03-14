Европейский союз намерен запустить масштабный проект по наращиванию своей оборонной промышленности, направленный на сдерживание России и поддержку Украины.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на проект "Белой книги по обороне" - документа со стратегическими наработками Евросоюза.

Его подготовили еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс и главный дипломат ЕС Кая Каллас. "Книгу" должны представить лидерам ЕС на следующей неделе.

План включает преференции для производства оружия внутри блока и "компаниями-единомышленниками" из третьих стран. Особое внимание уделено областям, в которых Евросоюз испытывает нехватку мощностей, таких как ПВО и военная мобильность.

"Россия является экзистенциальной угрозой для Союза, и учитывая ее прошлый опыт вторжения в соседние страны и нынешнюю экспансионистскую политику, необходимость сдерживания от российской вооруженной агрессии останется даже после заключения справедливого и долговременного мирного соглашения с Украиной", - говорится в документе.

Также в "Белой книге" констатируется, что "без значительных дополнительных военных ресурсов, особенно сейчас, когда США приостановили свою поддержку, Украина не сможет вести переговоры о справедливом и прочном мире с позиции силы".

В документе также изложен ряд мер помощи Украине, в том числе предоставление 1,5 млн артиллерийских снарядов, систем ПВО, продолжение обучения украинских войск.

Кроме того отмечается, что Европа стала зависимой от американского военного потенциала, что создает опасность теперь, когда США "пересматривают свой подход и могут принять решение об ограничении использования или даже прекращении доступности этих средств".

Главная задача плана - провести ослабление фискальных правил ЕС, которое облегчит увеличение расходов на оборону отдельными странами. Целью ставится доведение военных затрат до 35%.

При этом Wall Street Journal указывает, что у Европы не получится выполнить планы по наращиванию оборонного потенциала и "противостоять России" без США.

По данным газеты, армии стран Европы испытывают нехватку стратегической авиации, систем противовоздушной обороны, возможностей разведки и управления войсками. В значительной степени эти функции выполняют США, что делает европейскую безопасность полностью зависимой от американских ресурсов.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план вооружения Евросоюза на 800 миллиардов евро.

Ранее западные СМИ писали, что Франция и Германия находятся на грани конфликта из-за военного бюджета Евросоюза.