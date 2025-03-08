Франция и Германия находятся на грани конфликта из-за военного бюджета Евросоюза.

Об этом сообщает The Financial Times.

Речь идет об "освоении" 150 млрд евро, которые ЕС планирует влить в оборонную промышленность блока по итогам саммита в Брюсселе.

Как известно, ЕС планирует занять эти средства и направить их на увеличение производства оружия. Однако остается спорным, закупать ли вооружение только у европейских производителей или также у внешних стран.

Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает идею привлечения к проекту партнеров вроде Великобритании и Турции. Тогда как президент Франции Макрон настаивает на приоритете европейских производителей.

У Франции в этом существует личный интерес, имея крупнейший ВПК в Евросоюзе, с производством полного цикла по всем основным вооружениям, очевидно, Париж хочет сам "осваивать" эти средства.

Брюссель опасается, что разногласия могут затормозить инициативу, как это уже случалось ранее, когда Париж требовал ввести ряд ограничений на военную продукцию из третьих стран. Теперь Еврокомиссия должна подготовить окончательное предложение в течение 10 дней, учитывая позиции ключевых стран.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план вооружения Евросоюза на 800 миллиардов евро.

Ранее Евросовет не смог принять решение о выделении Украине 20 миллиардов евро из-за отказа представителя Будапешта поставить свою подпись под документом.