Близкий к Дональду Трампу американский бизнесмен Илон Маск обвинил Европу в стремлении к "вечной войне" в Украине.

Так он прокомментировал заявление премьера Дании Метте Фредериксен, которая заявила, что "мир опаснее чем война".

"Они хотят вечной войны. Сколько еще родителей останутся без сыновей? Сколько еще детей останутся без отцов? По их логике, она никогда не закончится", - заявил на это Маск.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США работают над переговорами Украины и России.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц сообщили, что США уже обсуждают с Украиной дату, место и команду для мирных переговоров. Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с США может состояться на следующей неделе.

Война в Украине идет 1107-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.