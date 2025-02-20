Илон Маск заявил, что народ Украины презирает Владимира Зеленского, поэтому он отказался проводить выборы.

Заявление появилось в Х.

"Должно быть совершенно очевидно, что контролируемый Зеленским опрос о его собственном одобрении не заслуживает доверия! Если бы Зеленский был действительно любим народом Украины, он бы провел выборы. Он знает, что проиграет с разгромным счетом, несмотря на то, что захватил контроль над всеми украинскими СМИ, поэтому он отменил выборы. На самом деле его презирает народ Украины, поэтому он отказался проводить выборы", – сказано в публикации.

"Президент Трамп прав, игнорируя его (Зеленского - Ред.) и стремясь к миру, независимому от отвратительной, огромной машины взяточничества, питающейся трупами украинских солдат", - заявил Маск.

Ранее Владимир Зеленский на заявление Дональд Трампа о его рейтинге в 4% ответил, что это неправда, сославшись на опрос КМИС, который показал 57% доверия.

На это Маск написал, что в таком случае Зеленский должен быть в восторге от идеи проведения выборов.