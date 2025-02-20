Значительная часть отправленных в Украину денег на самом деле оказалась в руках политиков США, национального комитета Демократической партии и некоторых республиканцев.

Такое заявление сделал в Х Илон Маск.

"Вот почему Зеленский утверждает, что получил только половину денег", – добавил он.

Ранее Маск потребовал от Зеленского провести выборы на подконтрольных Киеву территориях. По его словам, "Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, пока не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы".

Между тем война в Украине идет 1093-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ в очередной раз существенно продвинулась в "Андреевском мешке" и подошла уже к Константинополю, свидетельствует карта Deep State. К западу от Великой Новоселки россияне захватили половину села Новоселка. Украинские силы выбили армию РФ с трассы из Покровска на Константиновку. Также россияне существенно продвинулись в районе Клещеевки и Андреевки.

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