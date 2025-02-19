Анализируем итоги 1092-го дня войны в Украине.

Наезд Трампа на Зеленского

После негативных отзывов украинского президента о переговорах России и США в Саудовской Аравии, Трамп обрушился на Зеленского с критикой.

Он выступил за проведение выборов в Украине и заявил, что поддержка Зеленского среди украинцев "упала до 4%". Кроме того, глава Белого дома считает, что Украина должна была начать переговоры намного раньше и могла заключить соглашение о мире еще несколько лет назад.

"То есть когда они [украинцы] беспокоятся о том, что их не усадили за стол переговоров, нужно помнить, кто должен был прийти и заключить сделку давным-давно? Вы могли бы заключить сделку сами", – сказал Трамп, комментируя претензии Зеленского, что Киев не пригласили на переговоры в Эр-Рияд.

Он также дал понять, что Украина сама виновата в войне с Россией и срывала переговоры об ее окончании.

"Сегодня я услышал: "О, нас не пригласили". Ну, вы там уже три года находитесь. Вам следовало закончить это три года назад. Вам вообще не следовало начинать это. Вы могли заключить соглашение. Я мог бы заключить соглашение для Украины, которое отдало бы Киеву почти всю землю, практически все, почти всю территорию, и ни один человек бы не погиб, ни один город не был бы разрушен, ни один купол церкви не был бы снесен. Но они решили пойти другим путем", – добавил президент США.

Объясняя, почему Киев сейчас не за столом переговоров, Трам усомнился в легитимности Зеленского.

"Они хотят получить место за столом переговоров, но вы можете сказать... разве народ Украины не имеет права голоса? У них уже давно не было выборов. Это не российская тема, это то, что исходит от меня, от других стран", – заявил Трамп.

"У нас ситуация, когда в Украине не было выборов, когда в Украине, по сути, военное положение. Когда лидер Украины – я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения составляет 4%", – утверждает президент США.

Необходимость любыми способами остановить войну Трамп объяснил тем, что в Украине "большинство городов разрушены, здания в руинах". Он также дал понять, что разрушений могло быть больше и фактически дал понять, что такого исхода не захотела Москва.

"Россия не сделала этого в Киеве, потому что, думаю, они не хотят запускать слишком много ракет. Они разрушили 20%, но не 100%. Если бы они хотели разрушить на 100%, вероятно, это произошло бы очень быстро. Но у вас есть города, которые полностью уничтожены. Украину просто стирают с лица земли. Так что, знаете, люди устали от этого. Они хотят увидеть, чтобы что-то произошло", - сказал президент США.

Также он дал понять, что США будут разбираться, на что пошла помощь Украине. По слова Трампа, европейские страны направили Киеву около 100 млрд долларов финансовой помощи, а США — более 300 млрд. "Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел отчетности об этом. Я не вижу никакого учета",— сказал Трамп. По его словам, руководству Украины следует выяснить, на какие нужды распределяются все предоставленные средства.

Сегодня президент США усилил свою атаку на Зеленского. В своей соцсети он опубликовал максимально жесткое заявление, назвав украинского президента "диктатором без выборов" и призвав как можно скорее провести голосование, "иначе у него не останется страны".

"Подумайте только: скромно успешный комик Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя было выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он без США и Трампа никогда не сможет урегулировать. США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, причем европейские деньги гарантированы, а США не получат ничего взамен. Почему же сонный Джо Байден не потребовал выравнивания, ведь эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас — у нас есть большой, красивый океан, который нас отделяет. Кроме того, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, "ПРОПАЛА". Он отказывается проводить выборы, его рейтинги в украинских опросах очень низкие, а единственное, в чем он преуспел — это в том, чтобы "играть" на Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией — что, по мнению всех, может сделать только Трамп и администрация Трампа. Байден даже не пытался, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, хочет, чтобы "финансовый поток" продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллиона погибли напрасно - и это все продолжается…", - написал Трамп в своей соцсети.

Помимо прочего в этих заявлениях обращает внимание то, что Трамп позитивно отзывается о России. Вчера он позитивно оценил прошедшую встречу в Эр-Рияде, а сегодня написал, что "мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией". И все это на фоне крайне жесткой критики Зеленского и фактических обвинений его в том, что он не хочет завершения войны.

Еще ночью Трампа в его заявлениях поддержал Илон Маск. Он перепостил видео с обвинениями Трампа в адрес Зеленского и согласился с фразой, что "Зеленский не хочет мира, он хочет денег и власти". Также соратник Трампа выразил одобрение посту, где говорилось, что украинский президент - "уклонист" и четыре раза игнорировал повестки.

Трамп и раньше в довольно негативной манере высказывался о Владимире Зеленском - но это было до его избрания президентом. После победы на выборах, а также инаугурации он практически не делал выпадов против украинского президента - и даже "хвалил" его, утверждая, что Зеленский уже готов к заключению мира.

Но вчера Трамп впервые после того, как стал президентом, крайне жестко высказался о Зеленском. И обвинил его, по сути, в желании затянуть войну, а также в узурпации власти (о том, что это означает, мы расскажем ниже).

Реакция Зеленского и Украины

Слова Трампа вызвали крупную "зраду" в Украине. Которую украинская власть начала срочно гасить серией мотивационных постов.

"Продолжаем работать и бороться за Независимость", - написал глава ОП Ермак. "Выстоим", - опубликовал пост глава ГУР Буданов. "Все будет Украина, друзья", - написал глава ЦПД при СНБО Коваленко.

А нардеп Марьяна Безуглая послала Трампа на три буквы. "Простите, вынуждена предложить господину Президенту США пойти за российским кораблем", - написала Безуглая, отсылая к фразе про "русский военный корабль, иди на х@й".

Зеленский затем вышел к прессе и отверг слова Трампа о 4%-м рейтинге и необходимости выборов.

"Сегодня утром вышел (опрос) КМИС с 57% доверия ко мне. Я слышал больше 57% по разным опросам. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – не получится, Раз уже говорим про 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пространстве", - заявил Зеленский.

Отметим, что опрос КМИС, на который сослался Зеленский, вышел сегодня утром - через несколько часов после слов Трампа о низкой поддержке Зеленского в Украине. В нем сказано, что за два последних месяца, с декабря 2024 по февраль 2025, рейтинг доверия украинцев Зеленскому вырос с 52% до 57%. Хотя до этого стабильно падал. Поэтому достоверность данных рейтинга у многих вызвала вопросы.

Но Зеленский решил пойти дальше и померяться рейтингами с самим Трампом, а также с другими лидерами стран-партнеров Украины: Польши, Турции, Британии, проведя в каждой из них опросы относительно доверия населения к своим руководителям.

Нардеп Гончаренко задается вопросом, "что это даст?" "То есть через неделю например будут новости: По заказу Украины был замерен рейтинг Кира Стармера или Дональда Туска, или Дональда Трампа и рейтинг доверия к ним ниже Владимира Зеленского. Как это поможет победить в войне? Просто любопытно", - пишет Гончаренко.

Зеленский также оспорил данные Трампа о предоставленной Украине военной помощи. Он скащал, что США дали не 350, а около 100 млрд оружием и деньгами.

"Я думаю, что нужно разобраться с помощью. У нас абсолютные цифры. Нам война стоила 320 млрд. 120 млрд — это мы, народ Украины, 200 млрд — Украина и ЕС. Мы говорим про оружие, 320 млрд — это пакет вооружений. Всего США, если считать отдельно, дали нам около 67 млрд оружием плюс 31,5 млрд финансовой помощи бюджету", — сказал Зеленский на пресс-конференции.

При этом американский "Совет по международным отношениям" оценивает общий объем американской помощи Украине с начала вторжения РФ в 175 млрд долларов (то есть, гораздо больше, чем указал Зеленский).

Возвращаясь ко встрече в Эр-Рияде, Зеленский заявил, что вчерашней встречей администрация Трампа помогла Путину выйти из изоляции. Он отметил, что "это их право" обсуждать двусторонние вопросы. "Хотя я считаю, что США помогли Путину выйти из многолетней изоляции из-за полномасштабного вторжения", – добавил президент (аналогичные оценки звучат по поводу переговоров и в западной прессе, которая оппонирует Трампу и выражает позиции "партии войны).

Украинский президент добавил, что этими перегвоорами в Киеве "не раздражены" и "ко всему готовы", хотя позитивного для Украины в них ничего нет. А вот россияне, по мнению Зеленского, "очень радуются".

Сегодня вечером, после последнего поста Трампа, высказался глава МИД Украины Сибига.

"Украинский народ и его президент отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы отстоим свое право на существование", - написал Сибига в соцсети X.

То есть, украинский президент и его команда продолжили активно оппонировать Трампу.

Но одновременно он продолжает требовать у США оружие. Украинский президент сегодня призвал передать Украине еще 20 установоко Patriot и боеприпасы к ним, с которыми нарастает дефицит.

"Мне очень жаль, когда в 3, 4, 5 часов утра мне звонит командующий, и говорит: "Мы возле этого города, но под этим городом у нас нет ракет для систем Patriot. Всё, мы все исчерпали". Я говорю: "Что происходит?". А он говорит: "Сейчас идут восемь ракет на приближение (атака на город, на подлете восемь ракет - Ред.), но у нас нет ракет для систем ПВО", - сказал Зеленский.

Эхо Эр-Рияда и три версии конфликта Зе и Трампа

Вся эта заочная полемика Трампа и Зеленского развернулась на фоне главного события вчерашнего дня - переговоров США и РФ в Саудовской Аравии.

Встреча России и США, судя по заявлениям, прошла на позитивной ноте. Как заявлено, стороны запустили как процесс восстановления межгосударственных отношений, так и механизм мирных переговоров по Украине для завершения войны.

Причем последние были запущены без участия Киева, вопреки многочисленным призывам Зеленского. И его негативные вчерашние комментарии о переговорах только подчеркнули этот момент. А окончательно "картина маслом" вырисовалась после заявлений Трампа с критикой Зеленского - и с комплиментами в адрес РФ и самих переговоров.

В Белом доме вчера заявили, что это был "поистине грандиозный шаг к миру" в Украине. Потом Трамп сказал, что после переговоров США и РФ он стал "намного более уверен" в достижимости сделки.

Путин сегодня высоко оценил результаты вчерашних "доброжелательных" переговоров. "Без повышения уровня доверия между РФ и США невозможно разрешить украинский кризис", - заявил Путин и добавил, что "с удовольствием" встретится с Трампом, но для этого "нужна подготовка" (Песков уже заявил, что встреча может состояться до конца февраля, однако ее могут и перенести на более поздний срок).

По словам российского президента, Украину никто не исключает из переговорного процесса, и она в нем будут участвовать. Путин добавил, что РФ хочет "выйти на приемлимые для обеих сторон решения" по Украине, но не стал озвучивать оценки, сколько времени это может занять.

Кроме того Россия, по словам Путина, "сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США" по Ближнему Востоку, экономике, энергетике, космосу. Ранее представители РФ на переговорах говорили, что американские компании могут вернуться к добыче российской нефти, а также принять участие в освоении Арктики.

При этом россияне неизменно делают оговорку, что диалог только начался, и рано делать какие-либо выводы. Однако рубль после первого раунда переговоров начал активно укрепляться и поднялся до 89 за доллар.

Также, судя по всему, начат следующий этап консультаций - в Киев сегодня приехал представитель Трампа Келлог.

Представитель Трампа заявил, что приехал в Украину, чтобы выслушать позиции руководства страны. При этом стоит напомнить, что между Киевом и Вашингтоном "зависла" сделка по полезным ископаемым, которую Зеленский подписывать отказался. Судя по всему, Трамп рассматривает эту сделку в качестве краеугольного камня любой дальнейшей поддержки Украины. Поэтому скорее всего это будет одной из основных тем обсуждений Келлога с Зеленским и Ермаком. Хотя с этой сделкой все непросто, о чем скажем ниже.

Также очевидно, что будет подниматься тема выборов, которой столько времени посвятил Трамп, а также в целом позиции Киева по остановке конфликта. Учитывая, что накануне Зеленский высказался резко против продвигаемой Штатами остановки огня и потребовал гарантии безопасности, а также отказался фактически идти на выборы - легкими переговоры с Келлогом быть не обещают.

В целом, Зеленский уже несколько дней подряд дает понять, что вообще может не принять участие в мирных переговорах. И, в целом, "идет в отказ" Трампу сразу по многим направлениям. Что, собственно, и вызвало вполне ожидаемую жесткую реакцию президента США. О таком риске "Страна" писала еще в субботу, после "мюнхенской речи" Зеленского. И риск этот был совершенно очевиден. Но, тем не менее, он на него пошел. Почему?

Есть три версии объяснения.

Первая, официальная – Зеленский требует введения миротворцев и четких гарантий безопасности (членство в НАТО или другие формы, подразумевающие прямое участие стран Альянса в отражении нового вторжения). А без этого завершать войну нельзя, так как Россия накопит силы и снова нападет.

Вторая, оппозиционная – Зеленский прекрасно понимает, что никто на Западе не даст тех гарантий, который он просит, так как там не хотят воевать с Россией из-за Украины. Поэтому, по данной версии, все заявления Зеленского о неприемлемости скорейшего мира это лишь прикрытие для реальных мотивов Банковой, по которым она хочет продолжать войну. А именно – возможность практически бесконтрольно осваивать по коррупционным схемам огромные бюджетные потоки военного времени, а также нежелание проводить выборы из-за страха потерять власть.

Третья, циничная – единственное, что интересует Зеленского в плане мирных переговоров по Украине - это гарантии собственного сохранения у власти. Гарантии не только со стороны Запада, но и, главное, со стороны России.

"Если Запад и Кремль гарантируют, что Зеленский в любом случае остается у власти после завершения войны, то Зеленский будет готов согласится на предложенные условия мира. Не на любые, конечно. Но на очень многое из того, что сейчас обсуждается по условиям мира в Украине, но публично отвергается Банковой, Зеленский согласится, после получения гарантий сохранения у власти. Потому что для него уход с поста президента может привести к критическим последствиям. Все, например, понимают, что произойдет, если Зеленский потеряет власть, а Коломойский выйдет на свободу. Зеленский от Бени нигде в мире не скроется", - говорит источник в политкругах.

Стоит обратить внимание, что негативная риторика Зеленского в отношении предлагаемых Вашингтоном идей по завершению войны ужесточилась с тех пор, как в США стали заявлять о необходимости выборов.

А вчерашний резкий комментарий президента Украины по поводу переговоров в Эр-Рияде прозвучал вскоре после появления в СМИ инсайда о том, что и Трамп, и Путин сошлись во мнении, что главным условием мирного урегулирования является проведение выборов и что у Зеленского мало шансов на них победить. И Трамп в своем вчерашнем заявлении вновь сказал о необходимости выборов, а также о падении рейтинга действующего президента Украины.

Все, это, естественно, укрепляет у наблюдателей ощущение, что Зеленского хотят "слить". Что, не исключено, действительно является важным фактором, который влияет на его отношения к скорейшему завершению войны и переговорам.

На днях, к слову, Зеленский прямо дал понять, что он не хочет уходить с поста президента, пока Украина не будет в НАТО и в ЕС, а Путин хочет от него избавиться "физически или политически".

Если смоделировать ситуацию, при которой украинские власти отказываются участвовать в инициированных США мирных переговорах с Россией, то какие будут последствия?

Это означает огромные риски для Украины. Первый и самый очевидный – прекращение американской военной и финансовой поддержки. В условиях продолжения войны это будет иметь очень тяжелые последствия. Второй, менее очевидный, но не менее опасный – снятие американцами санкций с России. Хотя вчера госсекретарь Марко Рубио и заявил, что санкции с РФ не снимут до завершения войны в Украине, какова будет позиция Вашингтона по этой теме, если Киев откажется от переговоров, - вопрос открытый.

Россияне могут в таком случае сказать Вашингтону, что Москва обеими руками за мир, но Зеленский против, он не дает войне закончиться, поэтому она и продолжается; что, несмотря на это, РФ не может делать отношения с США заложником нежелания Зеленского останавливать кровопролитие, поэтому следует этот вопрос вынести за скобки и пойти дальше, начав с самого очевидного - снятия санкций.

Для России снятие американских санкций будет иметь огромное значение, в первую очередь для банков и экспорта. Будут сняты все ограничения на долларовые расчеты на мировом рынке для российских компаний, санкции с крупнейших компаний-экспортеров, включая нефтегазовый сектор, санкции против теневого флота РФ. Фактически Россия вернется в мировую торговлю примерно на тех же позициях, на которых она находилась даже не в 2021 году, а в 2013-м. Кроме, конечно, еврозоны и Великобритании. Но это для РФ уже не будет играть критической роли. Взамен Россия может открыть свой рынок для компаний из США, запустить американцев в добычу нефти и газа в Арктике и предложить много другого. Потому что цена вопроса велика: отмена американских санкций резко увеличит экономическую устойчивость РФ и ее способность продолжать войну.



Третий риск заключается в том, что вслед за США отменят санкции против РФ и европейцы. Им экономически выгодно восстановление отношений с Россией. И потому вряд ли они будут смотреть, как американские компании вновь зарабатывают на российском рынке, а их собственные стоят в стороне. Кроме того, налаживание связей с Москвой Евросоюзом может восприниматься как важная задача с точки зрения минимизации конфликта с РФ и укрепления безопасности в Европе. Возможно, Британия попытается вставить свои пять копеек, но ее вес не настолько велик, чтобы повернуть процессы вспять.

В украинской власти и в элите вообще по поводу этих угроз распространены две позиции.



Первая заключается в том, что Трамп никогда не пойдет на прекращение помощи Украине и на отмену санкций, потому что поражение Украины для него будет означать позор, новый Афганистан и полную потерю лица. То есть этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.

Вторая позиция заключается в том, что Трамп уже не друг Украине, а враг. И от него можно ожидать чего угодно, особенно после его вчерашних заявлений. Но и без американской помощи Украина выстоит, а потому нужно послать Вашингтон "вслед за российским кораблем", что уже и сделала нардеп Марьяна Безуглая.

Аргументы у второй позиции примерно таковы. Частично американскую помощь возместит Европа. Кроме того, Украина сама производит основное оружие нынешней войны – беспилотники. В финансовом плане у Украины имеется подушка безопасности – 43 миллиарда долларов золотовалютных резервов. Плюс что-то будет давать Европа. Кроме того, можно девальвировать гривну до 100 за доллар при заморозке на нынешнем уровне гривневых зарплат и прочей социалки, что даст бюджету дополнительный ресурс за счет более дорогой конвертации резервов и внешней помощи. Наконец, внутри страны Зеленский может подавлять недовольство, обвиняя любых критиков в работе на Кремль (к слову, уже сейчас запущен тезис о том, что ФСБ готовит в Украине новый майдан). К тому же живы традиционные надежды на то, что в России начнутся бунт, коллапс и смута, и страна рухнет.

То есть, сами по себе резкие заявления Трампа, прекращение американской помощи Украине и даже снятие санкций с РФ не приведут автоматически ни к тому, что Зеленский примет все требования Вашингтона и согласится на прекращение огня, ни к тому, что украинская власть рухнет. Зеленский пока контролирует ситуацию в стране и контроль этот (а также подавление недовольных) только ужесточается. Некоторый запас прочности у финансовой системы страны также есть. Военная ситуация хоть и тяжелая и украинская армия отступает, но пока обвала фронта нет. И дроны в наличие имеются.

Однако вопрос в том, какова дальнейшая перспектива Украины, в каком направлении будут двигаться события? И в этом и есть основная опасность, так как перспективы при описанных выше условиях, мягко говоря, негативные. И траектория развития ситуации будет двигаться не в пользу Украины.

Даже Зеленский признает, что без американской помощи войну будет продолжать крайне трудно и Европа ее полностью заменить не сможет (и это действительно так – как минимум в плане ПВО и поставки боеприпасов). Сегодня он сказал, что "без поддержки Америки Украина победить не сможет". А Буданов заявил, что "без США нам будет очень тяжело".



Кроме того, как писалось выше, позиция Европы по войне и ее решимость продолжать наращивать помощь Украине вообще под большим вопросом.



Наконец, главная угроза при сценарии, когда США прекращают поддержку и, тем более, при сценарии, когда снимаются санкции с РФ, заключается в том, что это создаст общее ощущение обреченности Украины. И в мире, и внутри страны. Что может запустить крайне опасные процессы для украинской государственности.



Поэтому подытоживая – отказ от переговоров и курс на продолжение войны создает огромные риски для Украины. Как минимум речь может идти об ухудшении ситуации на фронте и, следовательно, об ухудшении переговорной позиции Киева и условий завершения войны. А при определенных сценариях последствия могут быть и более фатальные.



Какой выбор сделает Зеленский – покажут ближайшие недели.

А есть ли у Украины полезные ископаемые на полтриллиона?

Украина не обладает богатыми запасами полезных ископаемых на полтриллиона долларов, о которых говорит Трамп, пишет профильный обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

По его словам, в Украине есть только "выжженная земля", а данные о залежах редкоземельных элементов - это "иллюзия" и "глупость".

Ажиотаж вокруг украинских редкоземельных элементов начали сами украинские власти, пишет автор.

"Отчаянно пытаясь найти способ привлечь Трампа, они просчитали, представляя тогдашнему президенту «план победы» в ноябре, в котором говорилось о потенциале минеральных ресурсов страны. Вскоре они потеряли контроль над повествованием", - говорится в колонке.

"В Украине нет значительных месторождений редкоземельных металлов, кроме небольших скандиевых рудников, разработка которых нерентабельна. Геологическая служба США, авторитет в этом вопросе, не указывает, что страна имеет какие-либо запасы. Как и любая другая база данных, обычно используемая в горнодобывающем бизнесе", - пишет Блас.

Он считает разговоры про залежи на 500 млрд долл. "полной чушью". И допускает, что Трамп мог перепутать «редкоземельные элементы» с гораздо более широкой концепцией "критических минералов".

Из последних у Украины есть несколько коммерческих шахт титана и галлия. Но и они не стоят заявленных Трампом 500 миллиардов. Кроме того, есть Блас напоминает, как в 2010 году Вашингтон также заявлял, что в Афганистане есть неиспользованные месторождения полезных ископаемых на триллион долларов, включая литий. Это оказалось "полной фантазией" и "то же самое относится и к предполагаемым богатствам Украины".

О том, что оценки о стоимости природных ресурсов Украины значительно завышены ранее писала и "Страны". Мы отмечали, что эти оценки не учитывают реальную себестоимость добычи полезных ископаемых, конкретные их характеристики. Типичный пример - каменный уголь. По оценкам, которые распространялись в последние годы залежей угля у Украины - почти на 9 триллионов долларов. Однако, даже если формально в недрах страны и есть количество угля на такую сумму, на практике это пустые цифры, так как, за редким исключением, разрабатывать эти месторождения при нынешних технологиях и цене на уголь нерентабельно. И большинство уже существующих шахт в Украине на протяжении последних десятилетий были убыточны, а многие и вовсе закрылись.

Та же ситуация может быть и со многими другими полезными ископаемыми.

Ситуация на фронте

Армия РФ в очередной раз существенно продвинулась в "Андреевском мешке" и подошла уже к Константинополю, свидетельствует карта Deep State. На ней указано, что ВСУ отошли с участка восточнее Улаклов. Украинский военкор Мирошников накануне писал, что это отступление прошло с погибшими и пленными.

"К сожалению, из Улаклов вышли не все. Есть погибшие и пленные. Этого можно было бы предотвратить, если бы вовремя был отдан приказ на выход из мешка. Но это не было сделано. Потому что генералу Тарнавскому как командующему ОТУ Донецк нужны хорошие доклады наверх, что "мы там все держим". А по факту – контроль над ситуацией был потерян еще недели 2 назад. И чем дальше – тем это все больше обострялось", – сообщал он.

"И вот вопрос – если оперативная ситуация после потери части Андреевки указывала на возможность окружения, почему ОТУ так упорно не хотело эвакуировать гарнизон? Почему ситуация была доведена до беды?", – добавил военный обозреватель.

Продолжается наступление РФ и со стороны Великой Новоселки. К западу от нее россияне захватили половину села Новоселка, расширили плацдарм на правом берегу реки Мокрые Ялы и продвинулись восточнее - в Новоочеретоватом.

Под Покровском они отбили некоторые позиции в Песчаном, которые недавно вернули себе ВСУ. В то же время украинские силы выбили армию РФ с трассы из Покровска на Константиновку.

Также россияне существенно продвинулись в районе Клещеевки и Андреевки, где у них давно не было продвижения.

Путин сегодня заявил, что армия РФ пересекла границу с Украиной в Курской области и ведет наступление в Сумской области.

Глава украинского "Центр по борьбе с дезинформацией" при СНБО Коваленко это опровергает. По его данным, российская ДРГ пыталась зайти через границу в Украину, но была уничтожена, и угроз крупномасштабного наступления на этом участке нет.

Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что имела место попытка российского подразделения продвинуться в сторону государственной границы Украины в районе Николаево-Дарьино-Журавка, но она была отражена.

При этом российские военные паблики утверждают, что войска РФ атакуют от села Свердликино (которое, как заявляло МО РФ, было на днях возвращено под российский контроль) через границу в направлении сел Новенькое и Басово в Сумской области с дальнейшей целью перерезать трассу на Суджу. В то же время объективных подтверждений продвижения российских войск на этом направлении на данный момент нет.

Вчера поздним вечером по Одессе был масштабный налет "Шахедов". В городе прозвучало множество взрывов. Были атакованы электротрансформаторы, сообщает Зеленский, не менее 160 тысяч человек остались без тепла и света. Также существенно повреждены детская поликлиника и детский сад.

Паблики писали, что массированная атака "Шахедов" шла со стороны моря. А Z-каналы заявляли, что "Шахеды" запускались с безэкипажных катеров (что никем не подтверждалось).

Днем стало известно, что в Одессе также горит нефтебаза. Связь с прилетами не подтверждалась. При этом кадры с большим столбом дыма после ударов "Шахедов" публиковались в местных чатах еще вчера вечером.