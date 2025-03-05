Комиссия государств-членов Евросоюза перенесла на неопределённый срок представление плана коллективных действий для прекращения потребления голубого топлива из РФ.

Об этом сообщает информагентсво Reuters.

По информации издания, ЕК во второй раз перенесла сроки представления "дорожной карты" по полному отказу от российских энергоресурсов к 2027 году.

Эта очередная задержка произошла на фоне публикаций СМИ о попытках восстановить транспортировку газа из России в Германию при участии президента США Дональда Трампа через трубопровод "Северный поток-2".

При этом представитель уходящего правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин не планирует перезапускать "Северный поток-2".

Ранее о том, что США и "друг Путина" занимаются возобновлением "Северного потока" писали в Financial Times.

По словам официальных лиц в Вашингтоне, отдельные деятели из администрации Трампа знают об этой инициативе и рассматривают её как часть усилий по восстановлению отношений с Москвой. При этом Белый дом рассматривает трубопровод "как стратегический актив, что можно использовать в переговорах о мире в Украине".