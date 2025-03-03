В Швейцарии уже несколько недель идут тайные переговоры о возобновлении работы газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники.

Ключевой фигурой переговоров является бывший посол США в Германии, а ныне советник президента Дональда Трампа Ричард Гренелл. Он нанес ряд неофициальных визитов в Швейцарию для переговоров о газопроводе с россиянами.

Возможная сделка предполагает, что США выступят посредниками при поставках российского газа по "Северному потоку - 2".

Bild пишет, что власти Германии не знают об этих встречах, а сам Гренелл отверг свое участие в переговорах.

Ранее о переговорах по такой схеме уже сообщало издание Financial Times. По словам источников, инициатором сделки стал Маттиас Варниг, бывший агент и личный друг Владимира Путина, который до 2023 года возглавлял материнскую компанию "Северного потока - 2" при "Газпроме".

По словам официальных лиц в Вашингтоне, некоторые деятели администрации Трампа знают об инициативе и рассматривают ее как часть усилий по восстановлению отношений с Москвой.

Напомним, ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" перезапустит газопровод "Северный поток", если придёт к власти.