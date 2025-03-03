Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает заблокировать саммит Евросоюза по Украине из-за прекращения Киевом транзита газа в Европу.

Об этом сообщает издание Česke Novyny.

Словацкий премьер требует, чтобы на саммите лидеры ЕС призвали Украину возобновить транзит газа через свою территорию в Словакию и далее в другие страны сообщества.

Ранее Фицо заявил, что Словакия не будет поддерживать Украину ни финансово, ни военным путем, а также заблокирует решения саммита Евросоюза по Украине, если там не будет упомянута необходимость перемирия.

Также премьер Словакии грозил Украине перекрыть импорт газа из Европы. Перед этим Украина начала активно импортировать газ из Венгрии, Словакии и Польши из-за дефицита на внутреннем рынке.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз на саммите рассмотрит предоставление Украине нового масштабного пакета финансовой помощи на сотни миллиардов евро, однако реализация такого проекта займет годы.

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