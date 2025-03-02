В Венгрии заявили о "нападении на суверенитет" после атаки беспилотников на газовую станцию "Русская" в Краснодарском крае РФ.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Об атаке заявляла РФ, Украина ее не комментировала. Станция обеспечивает работу "Турецкого потока", через который снабжается и Венгрия.

Накануне минобороны РФ заявило, что в ночь на 28 февраля, украинские войска "в целях остановки поставок газа в европейские страны" предприняли "очередную попытку атаки" с применением трёх БпЛА. Утверждается, что все три украинских БпЛА были сбиты.

Если станция пострадает, это поставит под "серьезную угрозу" энергетическую безопасность Венгрии, заявил Сийярто, поговорив с главой МИД РФ Лавровым, которому позвонил сам.

"Европейская комиссия недавно дала гарантии, что Украина не будет атаковать инфраструктуру, ведущую в Европейский союз, поэтому мы призываем комиссию немедленно дать понять, придерживается ли она данных гарантий!" - написал Сийярто.

В РФ сообщают, что Лавров созвонился с турецким министром иностранных дел Фиданом по этому поводу. Он "убедительно" попросил его использовать "имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом" для пресечения подобных атак. Турция этого не комментировала.

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