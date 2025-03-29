Экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал Европу снизить социальные расходы и уровень социальных гарантий населения, чтобы увеличить военные расходы и, в целом, перестроить экономическую модель.

Он написал колонку для Daily Mail из американского штата Техас.

По его словам, американцы живут хуже европейцев в социальном плане, потому что больше тратят на армию. И призвал Европу сделать то же самое.

"Американский рабочий берет гораздо меньше отпусков, чем его или ее европейские коллеги. В США среднестатистический работник частного сектора получает от 10 до 15 дней оплачиваемого отпуска в год. Мы, европейцы, берем в два раза больше, около 30 дней. Рабочие в Англии имеют всевозможные предметы роскоши и защиты, которые просто неизвестны американскому капитализму", - написал Джонсон.

Он также пишет, что у американцев нет таких, как в Британии, пособий по болезни либо декретного отпуска. Также в США гораздо меньше защиты против несправедливого увольнения и бесплатной медицинской помощи.

"Ничего подобного у американцев нет. В федеральном законодательстве нет требования об одном дне больничного или отпуска по беременности и родам, не говоря уже об отпуске по уходу за ребенком для отца. Ничто не мешает вашему боссу уволить вас более или менее по собственному желанию", - говорит Джонсон.

При этом он по сути призывает Европу пойти тем же путем.

По его мнению, у американцев "вызывает раздражение", что они платят больше налогов за оборону Европы, "чем платят халявщики". И призывает европейцев также увеличить военные расходы, чтобы не быть "нахлебниками" у американцев.

"Оборонный бюджет США составляет триллион долларов в год, что более чем в 12 раз превышает оборонный бюджет Великобритании, хотя население США всего в пять раз превышает наше. США выделяют около 3,5% своего ВВП на оборону, в то время как Великобритания тратит около 2,3%", - пишет Джонсон.

Напомним, Евросоюз намерен запустить масштабный проект по наращиванию своей оборонной промышленности, направленный на сдерживание России и поддержку Украины.

Ранее СМИ писали, что Европе нужно вдвое повышать расходы на поддержку Украины, чтобы заменить американскую помощь.