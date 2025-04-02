В администрации президента США Дональда Трампа недовольны тем, что Европа задумалась о сокращении закупок американского оружия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В марте Еврокомиссия предложила странам — членам объединения нарастить военные расходы и объединить ресурсы для совместных оборонных проектов в процессе подготовки Европы к сокращению военного участия США в НАТО при Трампе. Некоторые предлагаемые еврочиновниками меры могут "снизить роль неевропейских компаний, в том числе из США" в перевооружении стран ЕС.

В ответ на это американский госсекретарь Марко Рубио на встрече 25 марта заявил министрам иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, что США хотят продолжать участвовать в закупках вооружений странами ЕС, а любое исключение компаний США из европейских тендеров будет "негативно воспринято Вашингтоном".

Источник в Государственном департаменте заявил, что Рубио хочет поднять этот вопрос снова в Брюсселе на этой неделе и продолжит это делать в будущем.

Напомним, европейцы задумались о сокращении закупок американского оружия из-за критики Трампом союзников по НАТО и приостановки военной помощи Украине.

СМИ также писали о том, что Европейский союз намерен запустить масштабный проект по наращиванию своей оборонной промышленности, направленный на сдерживание России и поддержку Украины.