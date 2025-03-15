Одной из главных тем в Европе в последние недели стало перевооружение и избавление от зависимости в военной сфере от США, с которыми у европейцев, после прихода к власти Трампа, отношения становятся все более напряженными.

Об этом говорят политики, эксперты и журналисты. Этой теме посвящают свои обложки ведущие издания (для примера даем обложку The Guardian Weekly).

На прошлой неделе на саммите в ЕС был принят план увеличения военных расходов за счет увеличения допустимого уровня бюжетного дефицита.

Основной упор в финансировании проекта делается на Германию, где будущий канцлер Мерц хочет утвердить план выделения на оборону и прочие проекты 500 млрд евро за счет увеличения размере госдолга (Германия – единственная крупная экономика Западной Европы, в которой уровень госдолга к ВВП относительно небольшой – 63%, в то время как у Британии, Франции, Италии и Испании долг уже более 100%).

Цель всех этих движений заявлена вполне четко – резко увеличить расходы на оборону и на производство оружия, минимизировать зависимость в военной сфере от США, увеличить возможности помогать Украине. Насколько реально достигнуть этих целей?

Прежде всего, надо сказать, что европейская экономика и финансы сейчас находится далеко не в лучшей форме. Главная проблема – нарастающая уже несколько десятилетий неконкурентоспособность европейских производителей в сравнении с другими странами.

Основных причин несколько: высокие налоги, высокая стоимость труда, забюрократизированность системы отношений государства и бизнеса, высокая стоимость энергоносителей и прочего сырья, большую часть из которого приходится импортировать.

Результатом стал процесс деиндустриализации – массового вывода производства в Китай и другие незападные страны.

Долгое время все эти негативные процессы удавалось сглаживать за счет эмиссии денежной массы, которая позволяла поддерживать высокие социальные стандарты, несмотря на падение конкурентоспособности.

Однако всему есть предел.

Огромная эмиссия времен ковида плюс начавшаяся война в Украине, которая, из-за сокращения поставок дешевых российских нефти и газа, резко усугубила проблемы высокой стоимости энергоносителей, фактически подвели к исчерпанию модель, на которой работала европейская экономика.

Дальнейшее массированное печатание денег угрожает уже основам финансовой системы Европы и может раскрутить огромную инфляцию.

И вот в таких условиях ЕС решает потратить сотни миллиардов на военные нужды. Причем это подается и как способ решить европейские экономические проблемы, "раскрутив" собственное производство.

Но в реальности, вступление Европы в гонку вооружений не решит ее проблемы, а резко их усугубит, угрожая пустить европейскую экономику под откос. Точно также как и огромные военные расходы СССР пустили под откос советскую экономику.

Во-первых, финансирование военных расходов – это, по сути, та же чистая эмиссия денег. Потому что основным покупателем этой продукции будут бюджеты стран ЕС (для пополнения запасов собственной армии и поставок Украине).

Лишь небольшая часть может пробиться на мировой рынок, где и без того очень жесткая конкуренция. То, что, в значительной части, эти расходы планируется профинансировать за счет наращивания государственного долга Германии означает, что в перспективе и эта страна, также как ранее Франция, Италия и Британия, погрузится в долговую яму, что может иметь в будущем крайне негативные последствия для финансовой стабильности всего Евросоюза.

Во-вторых, значительная часть средств на военные цели будет потрачена за пределами ЕС.

Как недавно заявила недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 80% всех денег на закупку оружия европейцы тратят за пределами ЕС. В первую очередь – в США.

Почти две трети вооружений, закупленных в 2020-2024 годах европейскими государствами-членами НАТО, поступили из Америки. То есть, по большой части выделяемые европейцами огромные средства на оборону уходят на поддержку не европейской, а американской экономики. Если же попытаться резко перестроиться и покупать только европейское оружие (как на этом настаивает, например, Макрон), то на запуск собственного производства многих образцов могут уйти долгие годы или даже десятилетия. И ни о каком быстром перевооружении речи в таком случае быть не может.

Кроме того, для производства оружия потребуется увеличение импорта различных видов сырья, что также не улучшит торговый баланс ЕС.

В-третьих, оборонные расходы, безусловно, можно финансировать не за счет наращивания долгов и эмиссии, а за счет сокращения других статей бюджетных расходов. В том числе и на социальные нужды, а также путем "заморозки" индексации зарплат.

Однако это будет означать фактический демонтаж европейского социального государства и может привести к политической дестабилизации всего ЕС.

В таких условиях Европе объективно будет трудно нарастить собственное оборонное производство и добиться "стратегической независимости" от США. Собственно, это признают и сами европейцы, что и показал экстренно созванный в Лондоне саммит после скандальной перепалки Зеленского с Трампом.

И именно поэтому европейцы, несмотря на свою яростую публичную риторику, настойчиво советовали Киеву договориться с Трампом и выполнить его требования. В том числе и по согласию на прекращение огня, что ранее и украинские власти, и ведущие европейские страны отвергали.

"Стратегическая независимость Европы" (в том числе и в военной сфере) возможна не ранее, чем ЕС решит свои базовые экономические проблемы. Что будет очень непросто.

И не факт, что вообще получится. Особенно в условиях угроз Трампа ввести пошлины на европейские товары. В таких обстоятельствах в Европе уже начинает осторожно "прокачиваться" идея, что необходимо восстановить отношения с РФ, чтоб возобновить импорт дешёвых энергоносителей и вернуться на российский рынок, что Европе бы помогло решить ее экономические проблемы.

Голоса эти пока явно не в мейнстриме, общей тренд идет в обратном направлении - на резкое усиление взаимной враждебности между ЕС и России. Более того, Евросоюз разрабатывает план полного отказала от российских энергоносителей к 2027 году.

Но, с учетом величины вызовов, которые стоят сейчас перед Европой, нельзя исключать вообще никаких, даже самых невероятных, с точки зрения сегодняшнего дня, разворотов европейского курса. Впрочем, для любой нормализации отношений России и ЕС необходимо, как минимум, завершить войну в Украине.

Это базовое условие старта процессов в данном направлении.