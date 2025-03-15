Европейский союз продолжит поставлять оружие Украине даже во время потенциального прекращения огня, чтобы помочь занять сильную позицию на переговорах и отразить возможную повторную атаку РФ.

Об этом пишет DW со ссылкой на дипломатов из нескольких стран Евросоюза.

Они заявили это в преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам.



"Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в наиболее сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от "плохой", как сказал бы Трамп, сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров", - сказал европейский дипломат на брифинге в Брюсселе.

"Бои все еще продолжаются, но даже если в них наступит пауза, нужно сделать Украину "стальным дикобразом", - подчеркнул другой дипломат.



Ситуацию вокруг прекращения огня главы МИД стран ЕС обсудят 17 марта на заседании Совета ЕС по иностранным делам. В нем примет и глава МИД Украины Андрей Сибига.

Напомним, остановка поставок оружия Украине - одно из условий Путина для прекращения огня.

Война в Украине идет 1116-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 15 марта 2025 года в обновляемом онлайне.