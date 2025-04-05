Сейчас не время обсуждать ввод миротворческих войск в Украину.

Об этом заявил изданию Die Welt президент Финляндии Александр Стубб.

По мнению политика, к теме можно подойти только после того, как на территории страны прекратятся бои.

"Эта тема превратилась в символическую дискуссию, которая совершенно отклонилась от курса... Есть много других путей, как нам продолжить поддержку Украины. Наземные войска сейчас не находятся на нашей повестке", - сказал Стубб.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что страны Европы изучают возможность использовать ресурсы НАТО для отправки миротворческой миссии в Украину.

Также сообщалось, что на Западе все чаще говорят о размещении миротворцев в Украине в море и воздухе.

Война в Украине идет 1137-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.