Обсуждение европейцами миротворческой миссии для Украины сместилось в сторону присутствия западных сил в море и небе, а не на земле.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

По версии издания, попытки Лондона и Парижа продвинуть тему миротворцев столкнулись с нежеланием других европейских стран отправлять свои войска без обещаний американской поддержки в случае нападения РФ.

"Командующие армиями указывают на ограничения, связанные с развертыванием крупных войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования в небе Украины или в Черном море", - пишет издание.

Никаких сигналов о готовности президента США Дональда Трампа участвовать в этой инициативе не было, однако французский чиновник анонимно заявил, что американский лидер не исключает своей поддержки и что усилия предпринимаются "в полной гармонии с нашими американскими партнерами, которые заинтересованы в таком подходе и сказали нам, что он хорош".

Французские и британские военные, которые в ближайшие недели отправятся в Украину, должны определить, сколько войск понадобится для этих "сил сдерживания" и где их следует разместить.

Источник считает, что в Европе многие сомневаются в долгосрочном прекращении огня в ближайшее время.

Касаемо отмены санкций европейские чиновники признают, что смягчение ограничений станет частью переговоров о прекращении огня.

Ранее СМИ писали, что отправка европейских миротворцев в Украину все еще остается под большим вопросом.

Владимир Зеленский признавал, что обсуждение темы западных миротворцев "идет не очень активно".