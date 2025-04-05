В субботу, 5 апреля, в Украине идет 1137-й день войны с Россией.

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Последние новости 5 апреля

08:11 Генштаб ВСУ отрицает, что вчерашний удар по Кривому Рогу наносился по совещанию украинских и западных военных, как утверждает Москва.

"Мы заявляем, что Россия снова распространяет недостоверную информацию. Ракета попала в жилой квартал и детскую площадку", - заявили в ГШУ. Подробнее...

07:22 Кривой Рог, где ракетный удар вчера унес жизни 18 человек, ночью атаковали "Шахеды".

Местные паблики засняли множество взрывов.

07:10 Ночью был массированный налет дронов на Донецк и соседнюю с ним Макеевку.