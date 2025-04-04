Командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи подтвердил, что ВСУ вошли в Белгородскую область России.

Об этом пишет Politico.

"В Курской области России сейчас находятся значительные силы, удерживающие значительный - уменьшившийся, но значительный - участок территории (по данным карты DeepState, сейчас в Курской области ВСУ контролируют 63 квадратных километра в сравнении с 480 в начале года - Ред.). И они удерживают очень хорошую оборонительную позицию к югу оттуда в Белгородской области", - сказал Каволи.

Газета отмечает, что он "первый военный чиновник, который подтвердил, что украинские войска вошли в Белгородскую область". Украина этого не подтверждала.

Каволи также заявил, что не ждет крупного наступления ВСУ.

"Сейчас, сидя здесь, все еще трудно представить себе крупное украинское наступление, которое очистит каждый квадратный дюйм Украины. Но точно так же трудно представить, что Украина рухнет и проиграет этот конфликт... Не думаю, что поражение Украины неизбежно... Они находятся в гораздо лучшем положении, чем были", - сказал генерал.

Ранее он заявлял, что Украина усилила мобилизацию и набор людей в армию. А также, что РФ опережающими Запад темпами разворачивает военное производство.

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