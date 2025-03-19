Жителей Краснояружского района Белгородской области, где накануне, по данным российских телеграм-каналов, начались боевые действия, призвали к эвакуации.

Призыв опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При этом он не сделал никаких прямых заявлений о боях в регионе.

"Практика предыдущих ситуаций показывает: когда резко ухудшается обстановка и когда люди уже находятся под плотным огнём, мы ничего не можем сделать. Невозможно вывезти людей в безопасное место. Проговорили с жителями — на улице, к кому-то зашёл домой. Попытался убедить их в том, что есть необходимость временно выехать в безопасное место. Как только обстановка улучшится, все вернутся домой. Но на сегодняшний момент лучше принять меры предосторожности", - написал Гладков.

Мы рассказывали о том, что российские телеграм-каналы вчера опубликовали информацию о попытке наступления ВСУ на Белгородскую область. Гладков в связи с этим заявлял о подрыве на взрывном устройстве служебного автобуса на дороге около села Графовка.

Подробнее о ситуации в Белгородской области, откуда поступает информация о наступлении ВСУ, мы писали в отдельном материале.