В российских пабликах с утра идут слухи о попытке наступления ВСУ на Белгородскую область.

Они пишут об атаках в районе российских сел Прилесья, Графовки и Демидовки, которые находятся на границе с Сумской областью. Заявляется об атаке нескольких танков и пехоты на квадроциклах.

При этом, как утверждают российские паблики, атака отбита, прорыва границы не было.

Также в Белгородской области РФ закрыли въезд в Красную Яругу, сообщают местные паблики. Этот поселок находится в Краснояружском районе, где, как сообщается, идут бои.

Тем временем местный губернатор пишет о подрыве служебного автобуса в этом районе на взрывном устройстве - на дороге около села Графовка. Ранены три человека.

В СНБО Украины считают сообщения российских пабликов об атаке ВСУ на Белгородскую область элементом информационной войны.

"Сами придумали, сами победили. Бои в пограничных продолжаются в целом постоянно в течение широкомасштабной войны, как из-за активности других врагов со стороны Белгородской области, так и артиллерийские дуэли из-за активности их арты по территории Украины", - написал глава "Центра по борьбе с дезинформацией" Андрей Коваленко.

Он добавил, что "россиянам сейчас очень выгодно нагнетать перед разговором Трампа с Путиным", чтоб обвинять Украину в нежелании завершить войну.

Война в Украине идет 1119-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 марта 2025 года в обновляемом онлайне.