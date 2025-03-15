Россияне полностью захватили город Суджа в Курской области.

Об этом свидетельствуют данные карты украинского военного паблика Deep State.

При этом армия РФ в Курской области вернула под свой контроль Рубанщину к западу от Суджи.

Всего ВСУ потеряли в Курской области еще 30 квадратных километров территории.

В Минобороны РФ заявили о возвращении под контроль населенных пунктов Заолешенка и Рубанщина в Курской области.

Ряд российских военных пабликов пишут, что россияне также взяли Гоголевку и Гуево. Другие - что за них ещё идут бои.

Украина информацию о переходе под контроль всех этих населенных пунктов не подтверждала. На карте DeepState и Заолешенка (частично), и Рубанщина, и Гоголевка, и Гуево указаны как зона контроля ВСУ.

Подробнее о ситуации в Курской области мы писали в отдельном метариале.

Ранее мы писали о том, что ВСУ вышли из большей части Суджи Курской области. Войсками РФ был поднят флаг над администрацией города.

При этом сообщалось, что прорыв российских штурмовиков по газовой трубе стал решающим фактором наступления на Курщине.