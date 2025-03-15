Уже два дня идут заявления Путина и Трампа о том, что крупные силы украинских войск окружены в Курской области. Это отрицает украинское командование, но Кремль и Вашингтон раз за разом свои утверждения повторяют.



Как мы уже писали, на данный момент нет объективных доказательств того, что окружение имеет место.



При этом, когда неделю назад российские войска начали прорыв обороны ВСУ в Курской области, зайдя в тыл по газовой трубе, стало появляться много видео с пленными из подразделений ВСУ, которые не успели отступить (отдельные украинские военные также подтверждают, что отступление было не организованным, а хаотичным, сопровождалось потерями людей и техники).



Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов докладывал Путину, что, по состоянию на среду, число пленных достигло 400 человек. Достоверность этой цифры проверить сейчас невозможно, но, судя по появлявшимся видео, действительно значительное число бойцов ВСУ тогда попало в плен из-за быстрого продвижения армии РФ.



Однако в последние дни даже российские паблики не сообщали о том, что где-то в тылу еще остались крупные силы ВСУ. Максимум – публикуются видео отдельных пленных украинских солдат, которые "потерялись" и отстали от своих подразделений при отступлении. Возможно, таких бойцов немало, но вряд ли это "многие тысячи солдат в окружении".



На картах как украинских, так и российских пабликов фиксируется наличие двух небольших плацдармов ВСУ в Курской области к западу от Суджи (в районе Гоголевки), и к югу от Суджи (в районе Гуево). И они не находятся в окружении. Российские телеграм-каналы пишут, что сейчас идет штурм и Гоголевки, и Гуево. Некоторые военные паблики РФ заявляют, что оба населенных пункта россиянами уже взяты (Украина этого не подтверждала).





Почему же тогда Путин и Трамп уже два дня подряд заявляют об "окружении ВСУ в Курской области"?



Причем заявляют в формате "распасовки" друг другу.



Сначала заявление в четверг Путина о том, что украинские войска в Курской области окружены. Причем прозвучали эти слова в контексте того, что продолжение боев в российском регионе – это один из проблемных моментов, который нужно решить для заключения перемирия.



Далее Трамп в пятницу заявил об окружении украинских войск в Курской области и призвал Путина их "пощадить". Потом ответ на это дал Путин, который сказал, что готов сохранить им жизнь, если они сдадутся. Далее об окружении снова завил Трамп (причем уже после опровержения от Генштаба ВСУ). А сегодня утром Песков сказал, что предложение Путина к группировке ВСУ в Курской области сложить оружие в обмен на сохранение жизней действует, но скоро оно истечет.



Что все это значит, с учетом того, что сам факт окружения не подтверждается?

В украинских пабликах распространена версия, что Путин, убедив Трампа в том, что существует "окружение ВСУ в Курской области", теперь попытается обменять "спасение украинских войск" на какие-то уступки от Украины. А когда Киев в них откажет, Москва обвинит Зеленского в срыве переговоров о перемирии.

Впрочем, этой версии противоречит то, что Путин не предлагает украинским войскам "коридор" для выхода, а предлагает им сдаться в плен.



Другая версия – имеет место скоординированное давление США и России на Киев с целью побудить Зеленского как можно скорее вывести из Курской области украинские войска, еще оставшиеся на плацдармах в районе Гоголевки и Гуево.



Не исключено, что полный выход ВСУ из Курской области выставляется Москвой в качестве одного из условий прекращения огня.

К слову, сам Трамп вчера анонсировал, что новости по поводу возможного перемирия будут 17 марта. И надеется, что новости эти будут хорошими.