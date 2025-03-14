Заявление президента США Дональда Трампа о продуктивном и очень хорошем вчерашнем разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным и высоких шансах на завершение войны говорит о том, что вероятность достижения договоренностей о перемирии действительно далеко не нулевая. Вряд ли бы в противном случае президент США писал послание в столь позитивном тоне.

Это пока главный вывод из того, что сообщил Трамп. Хотя заключать, что о прекращении огня стороны договорились уже окончательно, естественно, пока рано.

Сообщая о беседе с Путиным, Трамп написал, что "прямо сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся в очень сложном и уязвимом положении". Он также сообщил, что попросил Путина пощадить их.

Где именно, по мнению Трампа, окружены украинские войска, он не уточнил. Но судя по всему, речь идет о Курской области. Об окружении украинских войск там вчера заявлял Путин. Украина этого не подтверждала. А точнее, неоднократно опровергала. Командование ВСУ постоянно делает упор на то, что угрозы окружения войск в Курской области нет. Карты как украинских, так и российских военных телеграм-каналов не фиксируют зоны полного окружения украинских войск.

Украинские и российские карты друг от друга отличаются по площади территории, все ещё контролируемой ВСУ в Курской области, однако в целом показывают схожую картину. В Курской области сохранилось два небольших украинских плацдарма: в районе Гоголевки к юго-западу от Суджи и в районе Гуево к югу от Суджи. Ни один из них в окружении не находится. Хотя коммуникации плацдарма в районе Гоголево фактически находятся под огневым контролем россиян. Но, повторимся, полного окружения там нет.

Возможно, остались отдельные окруженные отряды ВСУ в тылу наступающих российских войск. Но информации об этом нет даже в российских источниках. Не подтверждают этого и украинские телеграм-каналы.

То есть пока нет никаких подтверждений того, что крупные силы ВСУ находятся в Курской области в окружении.

Однако само по себе упоминание Трампом вслед за Путиным об окружении, а также его просьба к российскому президенту проявить милость и пощадить украинских военных крайне показательны. Трамп таким образом выставляет Путина в явно выигрышном свете, давая ему удобный пас, чтобы тот мог проявить великодушие. И в целом показывая президента РФ в данной ситуации как победителя и более сильную сторону.

И это является дополнительным штрихом к позитивной оценке Трампом как своего общения с Путиным, так и перспектив мирного урегулирования в Украине.