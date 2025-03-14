Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень хорошую и продуктивную дискуссию" с Владимиром Путиным в четверг 13 марта.

Об этом он сообщил в соцсети TruthSocial.

Трамп заявил о высоких шансах разрешения ситуации вокруг Украины.

Он сообщил, что в ходе разговора просил Путина "пощадить полностью окруженные" в Курской области силы ВСУ. Вероятно речь идет о Курской области, об окружении украинских войск там заявлял вчера Путин, но Украина этого не подтверждала.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть большая вероятность, что эта ужасная, кровопролитная война наконец закончится. Но прямо сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся в очень сложном и уязвимом положении. Я настоятельно попросил президента Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная бойня, подобных которой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их Бог!" - написал президент США.

"Заявление Трампа о продуктивном вчерашнем разговоре с Путиным и высоких шансах на завершение войны говорит о том, что шансы на достижение договоренностей о перемирии далеко не нулевые. Вряд ли бы в противном случае президент США писал послание в столь позитивном тоне. Это пока главный вывод из того, что написал Трамп", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

Между тем Белый дом заявил, что Трамп не общался вчера с Путиным, а с ним разговаривал спецпредставитель Стивен Уиткофф.

В своем посте в соцсетях Трамп написал, что "вчера у нас" был разговор с Путиным, что было воспринято как личная беседа двух президентов. Но в принципе это можно трактовать и как то, что с Путиным общался кто-то из команды Трампа - в этом случае Уиткофф. Через него Трамп мог передать и просьбу пощадить "окруженные украинские войска".

То есть, исходя из комментария Белого дома, хорошим и продуктивным Трамп считает разговор Уиткоффа с Путиным.

Напомним, Трамп заявил, что он выведет США из "хаоса" с Россией.

Ранее советник США по нацбезопасности Майк Уолцт заявил, что у Белого дома есть "осторожный оптимизм" по поводу перспектив мирного процесса по Украине.