Владимир Путин впервые подтвердил, что США и Россия могут договориться по разблокировке поставок газа в Европу.

Об этом он заявил на пресс-конференции с Александром Лукашенко.

"Если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена, и это пойдёт на пользу Европе, потому что они будут получать дешёвый российский газ", - заявил Путин.

Напомним, в западных СМИ все чаще пишут о том, что сейчас идут переговоры по возобновлению работы "Северного потока", который могут передать под управление США.

WSJ еще в ноябре сообщало, что американский инвестор и сторонник Трампа Стивен Линч пытался принять участие в проекте "Северный поток-2". Документы дела о банкротстве Nord Stream 2 AG в Швейцарии также указывают на переговоры. В начале года компания утверждала в суде, что она "находится в интенсивном контакте с финансовыми инвесторами".

Недавно Bild также сообщал, что в Швейцарии уже несколько недель идут тайные переговоры по возобновлению работы "Северного потока-2". Кремль это отрицал.