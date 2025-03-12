После российских ударов по газовой инфраструктуре страны Киев рассматривает увеличение объёмов сжиженного природного газа (СПГ), закупаемого в Соединённых Штатах.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Издание пишет, что в 2025 году Украина может значительно увеличить импорт американского сжиженного природного газа через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше.

Глава украинской газотранспортной системы (ГТС) Дмитрий Липпа сообщил, что с апреля по октябрь Украина планирует закупить не менее 4-х миллиардов кубометров газа, а общая стоимость импорта, согласно расчётам Reuters, составит не менее одного миллиарда долларов.

По словам Липпы, до половины этого объёма составит СПГ, поступающий в европейские терминалы, а не трубопроводный газ. Значительная часть этого сжиженного газа может быть поставлена из США, отметил чиновник.

"С политической точки зрения для нас предпочтительно, чтобы как можно больше американского СПГ поступало в Польшу и постепенно доставлялось к нам", – добавил Липпа.

Ранее глава австрийского концерна OMV Альфред Штерн заявил, что отказ от российского газа сделал Европу более зависимой от поставок СПГ.

Как стало известно, в прошлом году ЕС закупил у России почти на 20% больше газа, чем за 2023 год.