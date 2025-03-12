В текущем месяце Россия возобновила поставки нефти в Индию.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В публикации говорится, что импорт резко сократился после введения бывшим президентом США Джо Байденом санкций 10 января, но теперь поставки возобновились танкерами, которые не попали под ограничения. А часть поставок была перенаправлена ​​из Турции.

Поставки в Индию вышли на обычный уровень. Зато в Турцию упали более чем вдвое.

По словам источников, некоторые трейдеры сообщили индийским нефтеперерабатывающим заводам, что будут использовать западные суда для доставки грузов, чтобы избежать риска санкций.

За последние недели цена на нефть марки Urals упала ниже ценового потолка G7 в 60 долларов за баррель, что открыло доступ к западным судоходным услугам.

Напомним, что Китай также возобновил закупку российской нефти.

На днях агентство Bloomberg писало, что санкции США, введенные против российского танкерного флота, демонстрируют признаки ослабления. РФ нашла способы обойти санкции в отношении судов, собрав огромный флот танкеров, принадлежащих малоизвестным и часто меняющимся компаниям, которые расположены вне досягаемости западных правительств и не сотрудничают с западными компаниями.

Также сообщалось, что доходы РФ от продажи нефти и газа за год увеличились на 17%.