Санкции США, введенные против российского танкерного флота, демонстрируют признаки ослабления.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, за последние несколько дней три судна из черного санкционного списка впервые более чем за год загрузились и вышли из российских портов.

На спутниковых снимках можно заметить, что все больше судов покидают якорные стоянки к западу от порта Находка, где они простаивали с момента введения санкций. Предполагается, что основным покупателем нефти после усиления санкций экс-президентом США Джо Байденом стал Китай, а не Индия.

РФ нашла способы обойти санкции в отношении судов, собрав огромный флот танкеров, принадлежащих малоизвестным и часто меняющимся компаниям, которые расположены вне досягаемости западных правительств и не сотрудничают с западными компаниями.

При этом потоки сырой нефти из всех российских портов за четыре недели по состоянию на 9 марта выросли примерно на 300 000 баррелей в день — самый большой прирост с января 2023 года — до 3,37 миллиона, самого высокого показателя с периода по 10 ноября.

Ранее Bloomberg сообщал, что доходы РФ от продажи нефти и газа за год увеличились на 17%.

Также издание считает, что Россия, Иран и Венесуэла продолжат продавать нефть на черном рынке несмотря на санкции, поскольку Запад не хочет высоких цен.