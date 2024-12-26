Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, следовавший из России, по подозрению в повреждении сразу четырех кабелей в Балтийском море: одного - электропитания и трех - интернет-линий, соединяющих Финляндию и Эстонию.

Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление властей страны.

Eagle S был задержан командой финской береговой охраны, которая направила судно в финские воды.

"С нашей стороны мы расследуем серьезную диверсию. По нашим сведениям, ущерб нанес якорь судна, в отношении которого ведется дело", — сказал директор Национального бюро расследований Финляндии Робин Лардо, который возглавляет межведомственное изучение обстоятельств происшествия.

Финская таможенная служба заявила, что конфисковала груз судна. По ее данным, Eagle S относится к так называемому теневому флоту России, состоящему из устаревших танкеров, которые пытаются обойти санкции за продажу российской нефти.

Сегодня правительства Финляндии и Эстонии проведут внеочередные заседания для оценки ситуации, говорится в их отдельных заявлениях.

Между тем ремонт соединительного кабеля Estlink 2 протяженностью 170 км займет месяцы, а отключение коммуникации может привести к напряженной ситуации с электроснабжением зимой, говорится в заявлении оператора Fingrid.

Повреждения подводных кабелей в Балтийском море теперь стали настолько частыми, что трудно поверить, что это происходит просто из-за аварии или неопытности экипажей судов, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Мы должны понимать, что повреждения подводной инфраструктуры стали систематическими и должны рассматривать их как атаки на наши жизненно важные структуры", — сказал Цахкна.

Напомним, важная подводная линия электропередачи между Эстонией и Финляндией оказалась обесточена вчера.

А в ноябре на дне Балтийского моря перерезали кабель между Литвой и Швецией.