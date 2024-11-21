Военно-морские силы Дании задержали китайский сухогруз Yi Peng 3 по подозрению в повреждении телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Судно привлекло внимание военных странным маршрутом.

Об этом сообщил сайт Defence24.

Сухогруз был задержан патрульным кораблем P525 еще 19 ноября в Датских проливах, вблизи территориальных вод Дании. Через несколько часов к месту задержания подошло еще одно судно HDMS Soeloeven, которое специализируется на подводных работах.

Китайское судно двигалось из российского порта Усть-Луга. По информации немецкого таблоида Bild, его капитаном оказался гражданин России.

Yi Peng 3 проплывал вблизи двух поврежденных кабелей связи в Балтийском море примерно в то время, когда были обнаружены неисправности. По одной из версий, кабели мог оборвать спущенный в воду якорь или донный трал.

Расследование возможной диверсии ведут правоохранители Германии, Финляндии и Швеции.

Напомним, 18 ноября СМИ сообщили, что в Балтийском море оборвался интернет-кабель C-Lion1, который соединяет Финляндию и Германию. C-Lion1 - единственный финский подводный кабель, идущий напрямую в Центральную Европу, причем вдоль газопроводов "Северный поток".

Вскоре после этого появилась новость, что в том же море поврежден проложенный по дну кабель связи, соединяющий Литву и Швецию.

Первоначальными версиями обоих происшествий было случайное повреждение кабелей морскими судами. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что два телекоммуникационных кабеля на дне Балтийского моря были повреждены в результате диверсии.