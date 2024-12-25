Важная подводная линия электропередачи между Эстонией и Финляндией оказалась обесточена.

Об этом сообщается в пресс-релизе финского сетевого оператора Fingrid, передаёт финское издание Yle.

Нельзя исключать вандализм, хотя руководитель отдела надзорной службы Fingrid Арто Пахкин говорит, что причина неисправности ещё устанавливается.

"Возможность вандализма исключать нельзя. Однако сейчас мы изучаем ситуацию в целом и сообщим вам о причине неисправности, как только она станет нам известна", – сказал Пахкин сегодня днём.

По данным Fingrid, подводная линия электропередачи Estlink 2 отключилась в 12:26 в день Рождества. На момент аварии по ней перетекало 658 МВт мощности из Финляндии в Эстонию.

По данным ежедневной финской газета Iltalehti, сервис MarineTraffic, отслеживающий движение судов, показал, что контейнеровоз Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга находился у силового кабеля в то же время, когда связь была потеряна.

Ранее на дне Балтийского моря перерезали кабель между Литвой и Швецией.

Напомним, инциденты начались с того, что был оборван интернет-кабель между Финляндией и Германией.