США обсуждают с РФ и Германией покупку "Северных потоков" и другой энергетической инфраструктуры для перезапуска поставок российских энергоносителей в Европу после завершения войны в Украине.

Об этом заявляет в своем расследовании немецкое издание Correctiv.

По его данным, обсуждение идет уже "несколько месяцев". Кроме СП американцы проявляют интерес к дочерней компании "Роснефти" в Германии, которой принадлежит 54% акций НПЗ в Шведте (снабжается нефтью по трубопроводу "Дружба") и меньшие доли в южногерманских НПЗ Bayernoil и Miro.

Напомним, что из трех ниток "Северных потоков" после подрыва осенью 2022 года уцелела только одна.

WSJ еще в ноябре сообщало, что американский инвестор и сторонник Трампа Стивен Линч пытался принять участие в проекте "Северный поток-2". Документы дела о банкротстве Nord Stream 2 AG в Швейцарии также указывают на переговоры. В начале года компания утверждала в суде, что она "находится в интенсивном контакте с финансовыми инвесторами".

Напомним, недавно Bild также сообщал, что в Швейцарии уже несколько недель идут тайные переговоры по возобновлению работы "Северного потока-2". Кремль это отрицал.