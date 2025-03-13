Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Владимира Путина о готовности России к перемирию.

С одной стороны, он его оценил позитивно, как и сам ход переговоров с РФ. С другой, сказал, что заявления Путина многообещающие, но недостаточные. Кроме того, он дал понять, что стороны уже обсуждают и общее мирное соглашение, однако его деталей практически не раскрыл.

Но из его слов можно сделать вывод, что в документе будет прописан отказ Украины от членства в НАТО, а также территориальный вопрос. Как выразился Трамп, "участки земли, которые будут сохранены или утрачены".

В том числе переговорщики обсуждают вопрос принадлежности Запорожской АЭС, которая сейчас находится под российским контролем.

В детали, повторимся, президент США не вдавался.

Но судя по всему, в ходе переговоров Вашингтон (либо Киев) хочет поднять тему возвращения части ныне захваченных РФ территорий Украине, включая Запорожскую АЭС. Каким образом Трамп собирается убеждать в этом Россию, пока не очень понятно, ведь Путин и прочие российские руководители неоднократно заявляли, что ничего отдавать Киеву не намерены. Возможно, взамен он намерен уговорить Украину официально признать российский статус других захваченных территорий, хотя против этого жестко выступают украинские власти. Но это пока предположение. Конкретики слишком мало.

Однако исходя из уже озвученных США позиций понятно, что Трамп намерен продвигать вариант мирного соглашения, который может вызвать сильное сопротивление каждой из сторон.

В этом плане ключевой момент - перемирие, которое президент США видит как первый этап мирного процесса, предшествующий заключению мирного соглашения. Вопрос в том, что после его объявления обе стороны могут просто "забыть" о подписании соглашения и затем сосуществовать без него (если им не понравится продвигаемый Трампом вариант), как уже более 70 лет без всякого мирного соглашения сосуществуют Северная и Южная Кореи.

Будет ли Трамп жестко настаивать на согласовании в той или иной форме текста этого соглашения еще до заключения перемирия? Если будет, то перемирие может никогда и не начаться, несмотря на все усилия Вашингтона. Либо стороны придут к общему согласию в отношении мирного договора.

Ранее мы приводили реакцию главы Кремля на предложение о перемирии.

Также мы анализировали, что означает заявление Путина о готовности к перемирию.