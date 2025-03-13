Россия назвала перемирие "передышкой для украинских военных" и заявляет о необходимости долгосрочного урегулирования.

Об этом заявил российский переговорщик и помощник Путина Юрий Ушаков, пишут российские СМИ.

Он заявляет, что сказал об этом советнику президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майклу Уолтцу во время вчерашнего телефонного разговора.

По его словам, временное перемирие в Украине "является ничем иным, как временной передышкой для украинских военных".

"Какие-то шаги, имитирующие мирные действия, мне кажется, никому не нужны в этой ситуации", - сказал Ушаков.

При этом на вопрос, отказывается ли Россия от перемирия, Ушаков ответил, что детальнее об этом скажет Путин на сегодняшней пресс-конференции.

Также он заявил о взаимном согласии РФ и США, что Украина не будет членом НАТО.

Руководитель "Центра противодействия дезинформации" Андрей Коваленко прокомментировал заявление Ушакова.

"россия традиционно пытается искривить реальность и выставить себя "главным миротворцем". Именно так можно толковать слова ушакова о незаинтересованности в кратковременном прекращении огня на 30 дней.

Важно – слова ушакова не являются официальным отказом россии по состоянию на данный момент. Решение там принимает путин", - написал он.

Ранее в Кремле подтвердили, что сегодня обсудят с американскими переговорщиками перемирие в Украине.

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