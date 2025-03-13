В РФ подтвердили, что сегодня обсудят с американскими переговорщиками перемирие в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, переговорщики летят и, действительно, контакты запланированы. После получения информации об итогах прошедших американо-украинских переговоров Россия начнёт формулировать свою позицию, сейчас проходит процесс получения этой информации. Что касается переговорных позиций до того, как эти переговоры начались, а они еще не начались, наверное, было бы неверным сотрясать небеса и говорить об этом публично", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что Майк Уолтц провел телефонный разговор с помощником Путина Юрием Ушаковым. Он также анонсировал на сегодняшний вечер некий международный разговор у Путина.

При этом спикер ведомства Мария Захарова также подтвердила о готовности обсуждения контактов с американцами.

"Россия ознакомилась с заявлением США и Украины по итогам встречи в Джидде, готова обсудить содержащиеся там инициативы в ходе будущих контактов с Вашингтоном", - заявила Захарова.

По ее словам, такие обсуждения возможны уже сегодня.

Также она снова заявила, что Россия, что не согласится на размещение в Украине европейских миротворцев.

Захарова заявляет, что считает это "провокационным шагом, направленным не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима".

Спикер МИД РФ заявляет, что "это будет означать вовлечение их в конфликт, Москва будет реагировать всеми средствами".

Она утверждает, что США "дистанцируются" от таких планов Европы, понимая, к чему это может привести.

Ранее журналисты кремлевского пула сообщали, что в конце недели Путин может созвониться с президентом США Дональдом Трампом.

При этом в Reuters писали, что Россия уже представила США список требований для заключения соглашения о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с Вашингтоном.