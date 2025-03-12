Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт не ответила на вопрос о том, имеет ли администрация президента США Дональда Трампа какой-либо механизм принуждения на случай, если Россия нарушит предложенное Штатами "прекращение огня".

Об этом сообщает телеканал CNN.

"Что ж, это, очевидно, гипотетический вопрос, который я не буду комментировать, потому что мы пока к нему не пришли", – заявила пресс-секретарь Белого дома.

"Текущее положение дел таково, что украинцы согласились на прекращение огня, украинцы согласились на мирный план, который был представлен вчера в Саудовской Аравии государственным секретарем и нашим советником по национальной безопасности", – добавила она.

Напомним, Трамп заявил, что американская делегация едет в Россию для диалога о прекращении огня. Также президент США сказал, что у него есть рычаги давления не только на Украину, но и на Россию. При этом он высказал надежду, что "в давлении не будет необходимости", и Москва согласится на перемирие.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио сказал, что прекращение огня между Россией и Украиной может произойти через несколько дней, если Москва согласится.

Мы разбирались в отдельном материале, выгодно ли для России прекращение огня.

Также мы писали о том, какие условия может выдвинуть Путин для остановки огня в Украине.